Recension: Civilisationskritik och kampen mot förtryck i Open Art 2019 – ”Ett försök att chocka betraktaren ur det likgiltiga tillståndet”

Redan dagarna innan utställningen var invigd kunde man till exempel stöta på verket ”Pink Tank” på Stortorget, en rosa pansarvagn med kanonen riktad mot stadshuset. Vid första anblick ett verk som kan uppfattas som en feministisk oneliner.

Läser man på lite förstår man dock vilken kulturhistorisk betydelse det har i konstnärens hemland. 1991, endast ett par år efter sammetsrevolutionen i Tjeckien (som bl.a. innebar slutet på censuren), målades pansarvagnen från andra världskriget rosa av David Cerny. Konstnären arresterades för att strax släppas på fri fot igen då pansarvagnens status som nationalmonument upplöstes.

Placerat straxt intill verket ”Estrogen Bomb” av feministiska konstnärer som Guerilla Girls är det oundvikligt att inte reflektera över färgen på stridsvagnen. Verket bygger trots allt på föreställningen att rosa färg ”är” oskyldig, naiv, feminin och lekfull, något som Cerny använt sig av för att tillintetgöra nationalmonumentet som maktsymbol.

Verket genererar dock en bieffekt då det samtidigt avslöjar den ”manliga blick” som format vår världsåskådning, något som Guerilla Girls kritiserar i sitt konstnärskap. Mötet blir dynamiskt och ger upphov till komplexa speglingar och kortslutningar mellan verken.

Hon låter dem inte underordnas en symbolisk eller politisk agenda

Civilisationskritiken och kampen mot förtryck återkommer i årets Open Art. Jens Haraldssons underfundiga maskin i Slottsparken tillverkar två framtidsvisioner i dialog med varandra. Den ena erinrar om industrialismens framtidstro och uppfinningsrikedom. Den andra låter oss ana en dystopisk framtid där vi behöver producera luften vi andas.

Ett stenkast därifrån uppslukas man av Elsa Tomkowiaks färgglada tunnlar som omsluter två av broarna till parken. Här avviker utställningens politiska tråd. Elsa hänger sig åt färgernas förmåga att påverka våra sinnen och hon låter dem inte underordnas en symbolisk eller politisk agenda. Ett ställningstagande i sig?

I konsthallen visar Örebros fristadskonstnär Fikret Atay ”The flood”, ett poetiskt videoverk om migration. Det subtila anslaget från filmen återfinns i Anri Salas verk ”43 names in the doldrums” placerat intill.

Från taket hänger en upp och nervänd trumma där en röst som spelas upp inifrån trumman skapar vibrationer och får trummans pinnar att röra sig. Rösten (som dränks av rytmen från trumman) läser upp namn på 43 lärarstudenter som på väg till en studentmanifestation försvann och senare hittades döda. Sala lyckas här med att både tala om censur och ge de döda en påtaglig närvaro.

Ett humoristiskt verk som väcker frågor om det växande övervakningssamhället

I det flöde av bilder på flyktingströmmar och krig vi ser i media berör både Fikrets och Anris verk på djupet. Avtrubbningen inför våldet och döden som omger oss talar för övrigt Thomas Hirschorns stora Pixel-collage ”nr.37” om. I hans delvis pixlade, enorma bild förstärker han istället våldet i ett försök att chocka betraktaren ur det likgiltiga tillståndet.

Även Hito Steyerl intresserar sig för mediesamhället och dess mekanismer. I ”How not to be seen” antar verket formen av en instruktionsvideo från Youtube där Steyerl informerar betraktaren om olika taktiker för att göra sig själv osynlig. Ett humoristiskt verk som väcker frågor om det växande övervakningssamhället.

Mediesamhällets brus hanteras också på ett vackert sätt i verket ”Sunshine Socialist Cinema” vars första filmer visas på Järntorget. Den solcellsdrivna, mobila utomhusbion som visar konstfilm stannar inte vid att endast belysa politiskt förtryck - det interagerar. Filmvisningarna skapar en mötesplats där publiken är välkommen att diskutera och engagera sig i politik, klimat och kultur.

Det riskerar att underminera utställningens aktivistiska tema

Att verket dessutom materialiserar ett klimatvänligt, självförsörjande ekonomiskt system sätter också fingret på något som hamnat lite i skymundan på utställningen. Den västerländska, kapitalistiska verklighet vi upprätthåller med vår livsstil är något som i sammanhanget borde vara angeläget att diskutera. Många gånger är den trots allt en bakomliggande orsak till den migration, rasism, antifeminism, censur, klass, klimatkris och förtyck som tas upp i utställningen.

Att Cernys pansarvagn inte är ett original utan en inlånad, rosamålad version från Bofors blir ur det perspektivet lite problematiskt och riskerar att underminera utställningens aktivistiska tema.

Årets upplaga av Open Art är en sammanhållen utställning. De enorma installationer och skulpturer som brukar förläggas i Svartån eller på Järntorget har ersatts med ett större antal väletablerade konstnärskap.

Konstkännare i Örebro skattar sig nog lyckliga över att få se verk av Jesper Just, Shoplifter, Egill Saebjörnsson, Jacob Dahlgren, Ulrika Sparre, Åsa Jungnelius, Filthy Luker och Pedro Estrella, Anders Sunna, Idun Balterzen, Charlotte Gyllenhammar med flera på hemmaplan.

Överraskningarna, färgchockerna och humorn finns ändå kvar och det är just detta sympatiska grepp, viljan att föra ut konsten till offentligheten som gör Open Art till den folkkära utställning det är.

Kristina Lindberg