Recension: Som en Mia Skäringer-spark mot killarnas skavande könsroll – Hampus Nessvold bjöd örebroarna på både skratt och smärta

Publikens jubel är ögonblickligt och öronbedövande när Hampus Nessvold tackar för sig på Hjalmar Bergmanteatern på lördagskvällen. Han står vitklädd med sitt numera bruntonade hår och bugar och tackar publiken när jag upptäcker att en tår i ögat ger det hela ett suddigt skimmer.

Tåren överraskar mig lite (mer om det senare). Det har ju skrattats en hel del under kvällen, och det mer allvarliga budskapet – insikten att könsroller skaver – är ju på sätt och vis inte omvälvande nytt.

Ändå är det något visst med att få höra berättelsen inifrån. Jag menar, alla har vi ju någon gång mött den där killen som är hur vettig som helst i enrum, men förvandlas till något bullrande, okontaktbart i sällskap av sina killkompisar.

Hampus Nessvold är 22 år, och har både släppt egen musik och gett ut boken som föreställningen bygger på. Dessutom är han känd från tv och radio, exempelvis humorprogrammet "22 Kvadrat" i P3. I soloföreställningen "Ta det som en man" kombineras musik, personliga betraktelser och sketcher.

I salongen uppstår ett smittande skratt runt nidporträtten av Nessvold-karaktärer som den inskränkta vaktmästaren, rastvakten Therese och biologiläraren Håkan. Starkast blir det ändå när Hampus Nessvold utgår från sig själv, både i form av humoristisk självdistans och modig sårbarhet. Han vänder till exempel på Veronica Maggios låt "Inga kläder", och omfamnar den nakenhet och skyddslöshet som ofta blir så hotfull för en man att visa upp.

Ovan: På sitt Instagram-konto listar Hampus Nessvold några förslag på vad män kan göra på internationella kvinnodagen.

Temat är hur även män förlorar på alla tröttsamt begränsande uppfattningar om vad som är kvinnligt respektive manligt. Precis som författaren Mats Söderlund i "Göra män" (2015) belyser Hampus Nessvold hur pojkar föds lika kreativa, lyhörda och empatiska som flickor, men möter mekanismer som tvingar dem att stänga till om sårbarheten. En "stark" man som till slut ligger ensam i dubbelsängen, där nyheten om skilsmässan "inte råkar komma upp" på fotbollsresan med bästa kompisen – för att ta Nessvolds exempel.

Att spela man blev tidigt en överlevnadsstrategi för Hampus Nessvold. Han insåg att priset för att visa sitt sanna, känsliga jag var alldeles för högt. Vi får följa med hur detta spel fortfarande gestaltar sig för att lyckas ragga med framgång på Tinder och dansgolv.

Men under dessa mer drastiska humorscener uppstår en märklig känsla av dubbelexponering. Jag ser Hampus Nessvold, men samtidigt Mia Skäringer: Språkbruket, gesterna, sättet att leverera replikerna - ja. letar det inte till och med in sig lite Kristinehamnsdialekt i Värnamo-idiomet?

Nessvold gästar Skäringers arenashow "No more fucks to give" med låten "Be a man". Det är också hon som regisserat "Ta det som en man". Resultatet tycks ha blivit att han då och då snarare imiterar Skäringers kroppsspråk och uttryck än hittat sitt eget. Det ska tilläggas att det här är Nessvolds första soloföreställning, och stoppet i Örebro bara det fjärde på turnén. Förhoppningsvis smälts det hela ihop till ett mer eget uttryck med tiden.

Tårarna då?

Ja, de kom efter slutscenen, ett litet klipp när man möter den nioåriga Hampus stolta blick när han precis sjungit solo i skolan. Ett pojkansikte det lyser om. I den blicken ryms hela föreställningens smärtpunkt - alla goa, härliga pojkar som gradvis börjar vakta på sig själva, anpassa sig efter grupptrycket och härdas för att "Ta det som en man".

SCENKONST

Ta det som en man

Hjalmar Bergmanteatern, Örebro

2 mars 2019

Betyg: 4

Av och med Hampus Nessvold

Regi: Mia Skäringer Lázár