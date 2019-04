Recension: Unika gosskörens konsert i Olaus Petri kyrkan: ”Världsklass”

Traditionen med gosskörer har alltsedan medeltiden varit mycket stark, inte bara i England utan också på kontinenten; två av de mest anrika gosskörerna är den i Thomaskyrkan i Leipzig, som sjungit i drygt 800 år och som bland annat haft J S Bach som dirigent; en annan känd ensemble är Wiener Sängerknaben, knuten till Hofmusikkapelle i Wien alltsedan 1498. Och här i Sverige finns exempelvis Stockholms gosskör, bildad 1938 efter engelskt mönster.

Körens fyra stämmor har ungefär samma omfång som en gängse blandad kör. De yngsta pojkarna (och de är verkligen unga!) sjunger motsvarande sopranstämman – därtill återfinns kontratenorer, tenorer och basar.

The Choir of St Johns College sjunger inte bara i liturgiska sammanhang i hemmastaden utan turnerar därtill ofta, inte bara i hemlandet utan även runtom i världen. Kören har dessutom gjort sig kända genom en mängd radio- och tv-inspelningar och inte minst genom en stor mängd skivinspelningar. Repertoaren sträcker sig från renässansmusik fram till helt nyskrivna verk.

Här bjöds en lång rad sakrala verk. Till att börja med Mass for four voices av William Byrd, fylld av renässanstidens långsamma, mjukt böljande linjer; glest strukturerad musik som ställer stora krav både på intonation och homogenitet i varje stämma. Framförandet gjorde dock genast klart att detta är en kör där medlemmarna är ytterst såväl disciplinerade som skickliga och hängivna.

Härpå följde Glen Dempseys orgelsolo av en F-dur-toccata av Buxtehude – fylld av en sprudlande lätthet som är så typisk denne kompositör, som stilmässigt kan placeras någonstans mitt emellan Bach och Händel.

Kören fortsatte med The Annunciation av Jonathan Harvey, ett verk från sent 1900-tal. Det är en ”bebådelse” som inleds med änglalikt glasklara sopranröster och som sedan fortsätter med ett fascinerande växelspel mellan de olika stämmorna. Även de återkommande disharmonierna klingar paradoxalt rent i detta komplexa verk, skiftande mellan ett slags självklar enkelhet och tätt tråcklad brokighet.

Fler moderna kompositioner framfördes: Giles Swaynes Magnificat och Herbert Howells Take him earth, for clerishing – med synnerligen djärva kliv mellan sublima passager och avancerad harmonik där stämmorna självständigt spretar åt olika håll – tills alltsammans slutligen flätas samman som i en försonande omfamning, fylld av ro.

James Anderson-Besant tolkade på orgel J S Bachs d-moll-toccata med välgörande vitalt tempo. Här möter en Bach på livligt, snudd på uppsluppet kontrapunktiskt humör. Med kontemplativ närvaro tolkade härefter kören Vaughan Williams utsökta O taste and see, för att sedan fortsätta med Henry Purcells Rejoice in the lord alway. (Växlingen mellan de tre sångsolisterna och massiva körinsatser – alltsammans ackompanjerat av orgel – gör detta Purcell-verk närmast operamässigt.)

Som final Edward Elgars kraftfulla, massiva, för att inte säga bombastiska Give unto the lord, med spännande harmonik och kraftfulla effekter.

MUSIK

The Choir of St John’s College, Cambridge

Olaus Petri kyrka, 5 april

Dirigent: Andrew Nethsingha.

Orgel: Glem Dempsey och James Anderson-Besant.