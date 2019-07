Så bra var nytolkade 60-talslåtar med Ylva Ratjen i Stadsträdgården: ”Lättlyssnat men inte lättsmält”

Recension

Organic Organ trio & Ylva Ratjen

Stadsträdgården, Örebro 2/7

Arrangör: Örebro jazz- och bluesklubb

Stadsträdgården är vackert i kvällssol. Den riktiga sommarvärmen har tagit paus men tillräckligt mycket har dröjt sig kvar för att bidra till en mysig kväll. 60-talslåtar är i fokus och Ylva Ratjen med band inleder med ”Make your own kind of music” i jazzversion. Att göra sin egen sorts musik känns ju nästan som en utopi när det mesta redan tycks vara gjort, men den här ensemblen har definitivt en egen färg.

De har alla anknytning till musikhögskolan här i stan. Sverige har många bra kvinnliga jazzsångare och Ylva Ratjen kan lugnt räkna sig till den skaran. Det visar hon i en uppjazzad "Come together" med tillbakadraget men kompetent gitarrsolo av Victor Rydström. En annan Beatleslåt, "Day Tripper", fick ett intro i jazzvals, oväntat och kul. Etta James gamla ”At last” fick dock ingen oväntad tonal twist utan gjordes mer traditionellt. Simon Jonssons hantering av hammondorgeln är klart njutbar. Tillsammans med Oskar Cederblads lyhörda driv vid trummorna gör det hela till en angenäm upplevelse.

Det var ju 60-talslåtar som gällde denna kväll och Simon & Garfunkels ”Bridge over troubled water” kan vara en av världens mest utslitna låtar men den här ensemblen överbryggar problemet (om uttrycket tillåts) och gör något eget av den allt med stillsam hammond och innerligt uttryck.

Det är lättlyssnat för en skön utekonsert men inte alltför lättsmält så det blir tråkigt. Ett hundratal personer hade sökt sig till Stadsträdgården denna kväll. Det ges turligt nog fler tillfällen att lyssna på denna utmärkta konstellation i Örebro i sommar.

Anna Lundström

