Stefan Nilson: "De är alla kvinnor och deras konst utgör tillsammans händelsens ”nu”"

Två saker förenar sju utställande konstnärer på Konstfrämjandet Bergslagen den här gången: de är alla kvinnor och deras konst utgör tillsammans händelsens ”nu”: av den här platsen, under en bestämd tidsrymd och i en samtid. Om det förenar dem, är de sju annars väldigt olika till uttryck, tekniker och medier genom hela utställningen.

Jag tänker att ett ”Nu” ändå aldrig riktigt kan vara det i människans medvetande. Det universella rummets tid har alltid redan passerat när vi tänker: precis nu. Vi lever ju i ett medvetandets "nu" som är en fysiologisk fördröjning hos våra hjärnor.

Det passar kanske just därför att utställningen heter "Nu", eftersom de sju konstnärernas verk är färdiga, passerade den konstnärliga processen och överlämnade till betraktaren just här, just nu. De blir ju ett mänskligt Nu varje gång en betraktare så att säga aktiverar dem på nytt med sin blick.

Karin Johansson känner jag egentligen mest som skulptör och genom rumsliga installationer, men här presenterar hon digitala collage. Det är ett relativt nytt medium för henne och bilderna beskriver nog först och främst en upptäcktsfärd i möjligheter med ett nytt verktyg. Här finns intressanta kompositioner men som till viss del känns överlastade.

Jag tror det har med den digitala teknikens friktionslöshet att göra. Här finns ingen kopparplåt som gör motstånd medan möjligheten av digitala variationer till innehåll och utseende gör uttrycksfältet vidöppet.

Det finns även något undanglidande i bilderna, olika skiktdjup, som beror av delbildernas ursprung och upplösning. I ett klassiskt grafiskt blad som hos en annan av utställarna, Brittmari Sjöberg, är bilden sitt fysiska nu i mötet mellan handen och materialet. Det handlar om en viktig grundläggande påtaglighet som saknas i de digitala collagen.

Men som sagt, det är utforskning det handlar om här och Karin Johansson hanterar approprieringens oändliga bildarkiv mot sin tankes möjliga stigar.

Karin Ward hör till dem som varit med längst i den lokala konstnärskåren och visar en fascinerande oförstörd spänst. Visst känner man igen hennes plåtfigurer men här möts människa och djur i vacker enkelhet och ett alltid lika sinnligt och vackert formspråk med skulptural kraft.

Betydligt stramare är Brittmari Sjöbergs torrnålsgravyrer. De är ristade ögonblick. Kärvt formar hon med stickeln landskap och ting. Linjens svärta och obeveklighet tar kraftfullt spjärn i kopparplåten och kantigheten i formerna blir ett temperament som uppfordrande kräver att vi tar in och förhåller oss till den konstnärliga översättningens giltighet.

Om det finns eviga mänskliga teman och ämnen inbakade i utställningen är just Cecilia Janssons brödskulpturer fascinerande i sin uttrycksfulla enkelhet. Bröd är en tung symbolbärare hos människan och de ursprungliga civilisationernas utgångspunkt och förutsättning. Sedda i samtidens västerländska överflöd, hungersnöden i Jemen och i andra konflikthärdar, har det en maktpotential som gör varje brödkropp blytung. Cecilia Jansson gör sina med sidentråd hoptråcklade brödskivor till något av ett utropstecken i ett alldeles påtagligt politiskt och mellanmänskligt Nu.

I det moderna livspusslets pressade nu av jobb, barn och åtaganden, tecknar Ulrika Linder två frodiga ögonblicksbilder i den här utställningen. Detaljrikt och träffsäkert med en frenesi i den tecknade linjen, förmedlar hon den frustration många upplever av att gnuggas mellan alla måsten och en het längtan att få vila i nuet och ägna sig åt det uppbyggliga i att "bara vara".

Kristina Lindberg är en intressant skulptör som jag tycker gått från klarhet till klarhet de senaste åren. Inte minst för att hon vågar vara stillös i meningen att stilen löses så att säga ut utifrån förutsättningarna för de verk hon gör. Den här gången visar hon sin hantverksskicklighet i ett antal stilprov på golv i marmor och kalksten som är en förstudie till en större installation och ett hängande verk i syrénträ, även det en förstudie.

Precist och med stor materialkänsla formar hon sina verk men även med en formspråklighet som just blir alltmer hyperkallibrerad: inget överflödigt, men precist och tonsäkert.

Hanna Wildow är som konstnär en ny bekantskap för mig, utexaminerad från Konstfacks masterprogram i fri konst 2015. Hon är uppvuxen här i Örebro.

Den yngre generationen konstnärer arbetar numera ofta över ett större fält av experimentell karaktär som oortodoxt inbegriper en rad medier, tekniker och uttryck. Hanna är inget undantag. I sin konstnärliga utgångspunkt undersöker hon hur historia konstrueras och hur våra kroppar, röster och språk kan bära och påverka vilka berättelser som konsolideras som kunskap i ett samhälle.

Förutom en konceptuell utgångspunkt, är materialitet, det konstnärliga objektet, en tydlig bärare. I sina tre verk på Konstfrämjandet visar hon hur språkets ord, det som preciserar tingens identitet, blir en sammanfluten bild i själva bilden.

Men det är ett svårutrett förhållande detta mellan benämningen och det benämnda, mellan ett främmande skriftspråks bildmässiga yta och dess inre uppbyggnad. Här gör hon tre intressanta försök i två serigrafier på handgjort papper av återvunnet ris och en målning på kakel.

Just nu på Främjandet: Sju intressanta konstnärliga aspekter på Nuets alla fasetter av ett här och ett nu som ständigt driver vidare.

*

KONST

"NU" - på en plats, i en tid, i ett nu.

Konstfrämjandet Bergslagen

Karin Johansson, Karin Ward, Brittmari Sjöberg, Cecilia Jansson, Ulrika Linder, Kristina Lindberg och Hanna Wildow.

(Pågår t o m 20/12 & 11/1-20/1-19)

STEFAN NILSON