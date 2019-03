Svenska kammarorkestern framförde delar av Brett Deans opera Hamlet: ”Ophelia med sin emotionella kraft överskuggade allt annat”

Efter en säkert framförd Haydn symfoni nr 22 var det dags för verket som åtminstone jag var mest nyfiken på. Det finns ju inga gränser för hur många varianter på Hamlethistorien som gjorts och operor har det komponerats, dock inte alltid med någon större framgång.

Australienfödde Brett Deans opera Hamlet hade premiär 2018 i England och den uppsättningen har hyllats världen över. Vi som inte haft turen att uppleva hela operan fick en glimt genom verket ”Once I played Ophelia” för stråkar och sopran. Tonsättaren beskriver den själv som ett försök att undersöka personen Ofelia.

Inför jätteprojektet att komponera operan blev detta en slags testverkstad. Fem korta satser framförs utan avbrott. Ofelias egna ord vävs ihop med repliker som riktas till henne som de Hamlets kända ”Get thee to a nunnery” Doubt truth to be a liar but never doubt I love”. Polonius ”Do not believe his vows” Gertrudes beskrivning av hennes självmord “There is a willow…” Så librettisten väljer bort bilden av den förvirrade flickan som delar ut örter och sjunger märkliga sånger.

En drunkning, inte bara som ett sätt att avsluta sitt liv utan illustrerar också hur hon dras ner och drunknar i kören av röster som ska definiera henne och ha makt över henne. Stråkar som ena stunden är med henne med flimrande flageoletter i hennes kvidande och plågor. Hamlets ”But never doubt I love” attackerar i andra stunden som en moskitsvärm.

Jennifer France bemästrar det här krävande solot med lika delar teknisk briljans som insiktsfull gestaltning. När Ofelia försvunnit ekar hennes röst från en solocello spelad i högsta registret känsligt framfört av Hanna Thorell. Det är skärande smärtsamt och vackert.

Ophelia komponerades som sagt innan operan och två andra verk, också Hamlet relaterade "Gertrude Fragments" för mezzosopran och gitarr och and "From Melodious Lay" för sopran, tenor och orkester. Kvällens uruppförande presenterar Brett Dean som ett slags avslut på arbetet med Hamlet.

Verket namn ”Players” är en anspelning på scenen I Hamlet, ”pjäsen i pjäsen”, vändpunkten där Hamlet får dem att lägga in ett mord i skådespelet och Claudius reaktion avslöjar honom som mördare av Hamlets far. Stycket är bitvis roligt stökig och energisk och Dean utnyttjar ackordeonets förmåga att låta glatt och sorglöst samtidigt som det går att få fram nattsvarta dissonanta färger. Det är något som han utnyttjat i operan Hamlet där James Crabb medverkade. Solisten samspelar lyhört med dirigent och orkester. Det är läckert skrivet med många slagverkseffekter.

De medverkande såg inte riktigt nöjda ut när slutackordet klingat ut. Jag vet inte vad det står för men ett uruppförande är som vilken premiär som helst. Stycket får förhoppningsvis spelas fler gånger och mogna med tiden. Kanske litet synd att detta verk framfördes bredvid Ophelia som med sin emotionella kraft kanske överskuggade den.

--

MUSIK

Örebro konserthus, 30 mars

”Hamlet”

Svenska kammarorkestern

Dirigent: Brett Dean

Solister: Jennifer France sopran, James Crabb ackordeon

Anna Lundström