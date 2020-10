Regborn lyckades inte försvara SM-guldet på hemmaplan – fick stryk med en(!) sekund: ”Surt”

I södra delarna av Örebro avgjorde under lördagen sprint-SM i orientering. På startlinjen fanns hemmalöparen Martin Regborn som hoppades att han skulle kunna återupprepa bedriften från i fjol och ta ett nytt guld. Men den här gången räckte det inte hela vägen och han fick se sig slagen med blott en sekund av Gustav Bergman.

– Det är surt såklart, men i sprint ska det vara tajt och små detaljer. Jag är rätt nöjd med medaljen ändå.

Hur var tävlingen?

– Det var ett bra lopp. Jag är lite ovan att springa sprint eftersom det inte varit någon tidigare i år. Den senaste jag sprang var i princip för ett år sedan, men det var väl samma för alla, säger han.

Hur märks det av att du inte sprungit just sprint på ett tag?

– Det är smådetaljer. I sprint ska man ta beslut på bråkdelen av en sekund och det är väl just det och att man tar dem vid rätt tidpunkt. Kör man några sprintar i tävlingsfart så blir det lättare att lita på att man tar rätt beslut. Nu blir man lite osäker och man funderar lite för mycket.

Regborn kan nu lägga SM-silvret i sprint till samlingen med SM-silvret från medeldistansen och SM-bronset från långdistansen till samlingen.

– Det har varit de viktigaste tävlingarna i år eftersom vi inte haft några internationella tävlingar. Jag är nöjd med resultaten. Gustav (Bergman, som vunnit samtliga tre) har varit otroligt bra. Jag har ändå hållit en jämn och hög nivå, men jag har inte fått den riktiga fullträffen.

Hur ser resten av säsongen ut för dig nu?

– De tror fortfarande att det kan bli en internationell tävling i Tjeckien i slutet av oktober. Beslut kommer väl här snart, men det ser väl rätt mörkt ut tror jag. Jag har inte så stora förhoppningar på det. Annars är väl orienteringssäsongen i princip över och då får jag istället sikta på terräng-SM om två veckor.

Men det var inte bara Regborn från länet som såg till att ta medalj. I klassen för yngre juniorer, födda 2002 och 2003, tog OK Tisarens Valter Pettersson guld.

Lilian Forsgren, OK Tisaren, var ett annat medaljhopp, men hon tvingades kasta in handduken på grund av det infekterade sår hon har på ena foten. Under söndagen fortsätter SM-tävlingarna i Örebro med sprintstafetter och då ersätts hon av Ellinor Tjernlund på förstasträckan. Tisaren är regerande silvermedaljörer.

Resultat

Damer: 1) Tove Alexandersson, Stora Tuna, 14.07, 2) Lina Strand, Göteborg-Majorna, +0.33, 3) Emma Bjessmo, IFK Lidingö, +0.47... 9) Josefin Tjernlund, OK Tisaren, +1.27, 18) Ellinor Tjernlund, do, +2.23, 28) Lovisa Persson, do, +3.29, 30) Andrea Svensson, do, +3.31.

Herrar: 1) Gustav Bergman, OK Ravinen, 14.57, 2) Martin Regborn, Hagaby Goif, +0.01, 3) Isac von Krusenstierna, OK Kåre, +0.11... 26) Jonatan Gustafsson, KFUM Örebro, +1.30, 30) Daniel Attås, OK Tisaren, +1.39.

Äldre juniorer (födda 2000 och 2001), damer: 1) Malin Agervig Kristiansson, IFK Göteborg Orientering, 14.09, 2) Tilda Östberg, Stora Tuna, +0.36, 3) Alva Sonesson, Falköpings AIK, +0.48.

Herrar: 1) Gustav Runefors, Växjö OK, 14.09, 2) Viktor Svensk, Stora Tuna, +0.18, 3) Benjamin Näslund, Skogslöparna, +0.28... 9) Melker Forsberg, KFUM Örebro, +1.09, 37) William Segura, do, +3.55.

Yngre juniorer (födda 2002 och 2003), damer: 1) Hanna Lundberg, OK Renen, 12.39, 2) Hilda Holmqvist Johansson, IK Hakarpspojkarna, +0.51, 3) Erika Åkesson, Markbygdens OK, +0.53.

Herrar: 1) Valter Pettersson, OK Tisaren, 14.26, 2) Mattias Östberg, Stora Tuna, +0.16, 3) Noel Braun, Växjö OK, +0.35... 23) Rasmus Pettersson, OK Djerf, +2.06.