Regborns landslagscomeback över – efter sex minuter: ”Sprang in i en avbruten stock – gjorde fruktansvärt ont” • Svensson 30:e i debuten

Coronapandemin och restriktionerna gjorde att hela den internationella säsongen blev inställd i fjol, och när orienteringscirkusen drog igång igen på försommaren i år led Martin Regborn av sviterna efter en stressfraktur och missade både VM – som han hade sprungit sex år i rad – och EM – där han tog brons på långdistansen 2016.

Därför var torsdagens världscuptävling i Idre Örebrolöparens första landslagsuppdrag sedan hösten 2019 – men comebacken varade bara i sex minuter.

– Jag sprang in i en avbruten stock som träffade rakt in i låret. Det blev inget sår, men det gjorde fruktansvärt ont och det kommer bli en rätt saftig lårkaka, säger Regborn som direkt insåg att han var tvungen att bryta tävlingen.

Världscuphelgen i Idre fortsätter med medeldistans på lördag och avslutas med stafett på söndag, men räkna inte med Regborn då.

– Det känns högst osannolikt att jag ska kunna tävla mer den här veckan, det lär inte gå att böja på benet i morgon, säger han.

Extra surt med tanke på att Regborn varit i sin bästa fysiska form någonsin de senaste veckorna, och så sent som i lördags slog distriktsrekordet på 5 000 meter.

Nästa större tävling i kalendern är medeldistans-SM i Boden om två veckor. Även den kan vara i farozonen.

– Blir det en rejäl lårkaka lär det ta ett par veckor innan det är bra.

Tisarens Andrea Svensson, som tillhörde utvecklingslandslaget 2017 men bara fick chansen i Euromeeting då, gjorde världscupdebut på torsdagen och slutade på 30:e plats. Den förra juniorvärldsmästaren låg tia halvvägs men tappade rejält på andra delen av banan och var 21 minuter bakom täten och tio från en topp sex-placering i mål efter nästan två timmar i barrskogen på Nipfjällets sluttning.

Schweiziska Simona Aebersold tog en skrällseger, 40 sekunder före norska Andrine Benjaminsen på andraplatsen men framför allt två minuter före superstjärnan Tove Alexandersson som ”bara” blev trea vilket gör att hennes tidigare överlägsna ledning i världscupen minskade till ett 20-poängsförsprång före Aebersold.

Kasper Harlem Fosser och Magne Dæhli fixade norsk dubbelseger med schweizaren Daniel Hubmann på tredjeplatsen. Gustav Bergman bäste svensk som fyra.

Resultat och ställning, världscupen i orientering

Långdistans i Idre, damer: 1) Simona Aebersold, Schweiz, 1.28.31, 2) Andrine Benjaminsen, Norge, +0.40, 3) Tove Alexandersson, Sverige, +1.58, 4) Hanna Lundberg, do, +3.52, 5) Emma Bjessmo, do, +8.52 … 30) Andrea Svensson, do, +21.20.

Herrar: 1) Kasper Harlem Fosser, Norge, 1.39.53, 2) Magne Dæhli, do, +1.39, 3) Daniel Hubmann, Schweiz, +3.20, 4) Gustav Bergman, Sverige, +4.11, 5) Timo Sild, Estland, +5.50 … Martin Regborn, do, bröt.

Totalställning efter tre av sex deltävlingar, damer: 1) Alexandersson, 260 poäng, 2) Aebersold, 240, 3) Benjaminsen, 180, 4) Elen Roos, Schweiz, 139, 5) Hanna Lundberg, 120.

Herrar: 1) Harlem Fosser, 220 poäng, 2) Matthias Kyburz, Schweiz, 170, 3) Emil Svensk, Sverige, 137, 4) Hubmann 129, 5) Joey Hadorn, Schweiz, 120.