Region Örebro län behöver en omstart

Region Örebro läns två ledande politiker har tillsammans med sina närmaste tjänstemän lyckats avskaffa primärjourerna i kirurgi vid Lasarettet i Lindesberg.

Vägen dit har präglats av en hänsynslös och sjaskig nonchalans mot invånarna i den norra länsdelen. Ledarna har låtit skapa en statistik där man genom att bara ta ut små delar kan få verksamheten i Lindesberg att se ut som en delvis ringa aktivitet som inte motiverar jourverksamhet i den utsträckning som funnits fram till nu. I den mån som de har nämnt alla de patienter som kommer nattetid och av vilka en del läggs in utan operation, men för observation eller annan form av behandling, har de framställt dessa sökande som om att de kunde ha väntat till dagen efter. Kanske behövde de inte specialistklinikens kunnande?!

Att många av personalen de senaste åren har mått dåligt och känt sig osäkra på om deras arbetsplatser blir kvar och att flera har upplevt åsiktsförtryck har inte observerats.

Politikerna har struntat i att tusentals invånare har framfört en önskan att få ha kvar primärjouren i kirurgi på natten. De har inte brytt sig om de många hundra företagare som anser att sjukhusets jourverksamhet är en trygghetsfaktor för dem och deras anställda.

Totalt sett finns det för få vårdplatser i landet. Att Lindesberg 2018 vid en patientenkät klassades som Sveriges bästa sjukhus var för vår region ovidkommande. Att sjukhuset samma år hade en framträdande position i underläkarnas bedömning gick att bortse ifrån trots att det finns stor brist på utbildningsplatser i Sverige. Att många av personalen de senaste åren har mått dåligt och känt sig osäkra på om deras arbetsplatser blir kvar och att flera har upplevt åsiktsförtryck har inte observerats.

Under coronapandemin har Lindesberg lasarett med all sin välutbildade personal, inte minst IVA-personalen, gjort en stor insats. När personalen vid Akutmottagningen på Universitetssjukhuset dignar under bördan tycker vår landstingsledning att vi kan plussa på med några tusen besök från Lindesberg. De styrande har inte berättat hur det är med tillgång till taxibilar och ambulanser som behöver kunna transportera många fler till Örebro. Ledningen bortser från det ökade koldioxidtrycket från fordonen på miljön som man säger sig värna.

De röstade bort den kirurgiska primärjouren I Lindesberg. Protester från partikamraterna i kommunen har åsidosatts.

Politiker och tjänstemän har inte nämnt mycket om det lönsamma i indragningarna vid akutmottagningen i Lindesberg. Men det sägs att förändringarna kan spara 7 miljoner kronor. Det skulle kunna vara ett bidrag till Regionens förväntade underskott på vård och kollektivtrafik uppgående till 800 miljoner vid slutet av detta år. Men då har man inte räknat med det ökade kostnaderna i Örebro eller Karlskoga för att utföra de arbetsuppgifter som annars hade gjorts i Lindesberg.

Den 11 augusti 2018 skrev vår nuvarande ordförande i Regionstyrelsen (S) i Nerikes Allehanda: ”I såväl Lindesberg som Karlskoga och Örebro ska det finnas akutmottagning öppen dygnet runt, året runt med allt vad det innebär i form av resurser och specialister.” När valet en månad senare väl hade genomförts var det där med resurser och specialister inte så viktigt längre. Övriga partier gav liknande löften och höll dem i samma utsträckning. De röstade bort den kirurgiska primärjouren I Lindesberg. Protester från partikamraterna i kommunen har åsidosatts.

Om två år är det val igen. Ledande regionpolitiker måste redan nu visa om de är att lita på eller ej. De måste snarast återinföra primärjourerna i de kirurgiska specialiteterna i Lindesberg.

Ingemar Engstrand

pensionär i Lindesberg