Region Örebro län behöver mer vårdpersonal - inte fler kommunikatörer

Världen har under våren fått tackla en utmaning som ingen kunnat förutse. Pandemier är svåra att förutspå och det vore orimligt att skuldbelägga en enskild regering eller politisk ideologi för att hantera en kris på ett undermåligt sätt. Sveriges strategi var länge kritiserad av experter både i och utanför landet. Det är så klart alldeles för tidigt att utvärdera val av olika strategier, vilket vi absolut inte ämnar göra. Men några nyhetsrubriker under våren och sommaren har fått oss att reagera. Vårdpersonal som redan gick på knäna får indragen semester. Äldre kan inte känna sig trygga på sina hem då äldreboenden en efter en får in smittan.

Hur blev det så här? I landet med ett av världens högsta skattetryck borde det väl rimligtvis finnas resurser för att sköta det absolut mest grundläggande av statens ansvar, att skydda sin befolkning från alla yttre hot? Denna gång var det vård och omsorg som fick jobba extra hårt för att vi andra skulle klara oss. Men vad händer vid nästa kris?

Det är dock inget nytt att det är brist på vårdpersonal, det har bara blivit ännu tydligare nu.

Under hela våren och sommaren har sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och all övrig vårdpersonal lyfts fram som hjältar. Vårdpersonalen i sin tur har inte haft jättemycket nytta av allmänhetens beröm utan har istället efterfrågat fler kollegor som kan avlasta den nu orimligt höga arbetsbördan. Det är dock inget nytt att det är brist på vårdpersonal, det har bara blivit ännu tydligare nu.

Medellönen för en undersköterska i Örebro län är 25 600 kr i månaden. Med arbetsgivaravgifter och dylikt blir månadskostnaden 33 600. Per år kostar en undersköterska alltså strax över 400 000 kr. Det blir mycket pengar för kommunen och regionen, speciellt när man börjar anställa flera. Det är pengar som kan gå till annat. Så vad har pengarna gått till?

Fokus verkar ligga på att nå ut med information till medborgaren via sociala medier.

I mitten av augusti kom ett reportage från Timbro om de kommunalt anställda kommunikatörerna runtom i Sverige. I reportaget kan man tydligt läsa hur kommunerna satsat allt mer på kommunikatörer. Vad gör då en kommunikatör? På arbetsförmedlingens hemsida kan man läsa en jobbansökan för en kommunikatör från Örebro kommun. Under ”Huvudsakliga arbetsuppgifter” står det till exempel: kommunikations- eller aktivitetsplanering, produktion och publicering av innehåll i sociala medier, webbpublicering och så vidare. Fokus verkar ligga på att nå ut med information till medborgaren via sociala medier.

Men det bedrivs även två poddar och en Youtubekanal. Örebro kommuns Youtubekanal lade upp sin första video för elva år sedan och har i dag ungefär 270 videos. I genomsnitt får varje uppladdat klipp 2000 visningar och kanalen har drygt 1000 prenumeranter.

De två poddarna som är producerade av Örebro kommun har namnen ”Sveriges viktigaste chefspod” och ”Tonårstiden- hur svårt kan det vara?”. Sammanlagt har de två poddarna 36 publicerade avsnitt med ett snitt på 540 nedladdningar per avsnitt. Poddavsnitten har namn så som; ”sex och sånt”, ”hur är en bra förälder?”, ”första fyllan”, ”Chef eller Facebookvän? Eller både och?”. Enligt SCB har en kommunikatör en bruttolön på mellan 40 000 och 70 000 och i Örebro kommun finns det 30 anställda kommunikatörer. De kostar tillsammans cirka 19 miljoner per år, inklusive arbetsgivaravgifter och sociala avgifter.

Istället kan resurser gå till att förmildra och förbereda inför nästa kris. Det borde vara viktigare än skrytbyggen och poddar.

Det har varit en vild debatt kring det så kallade Kulturkvarteret. Förutom att bygget redan gått över sin enorma budget tillkommer även en högre driftkostnad. 2016 räknade man med 22 miljoner per år för att driva Kulturkvarteret. Det motsvarar årslönen för över 50 undersköterskor, och då är inte själva byggnadskostnaden inräknad.

Detta är vad pengarna har gått till. Det är fint att ha ett samhälle där man kan lägga resurser på nöje och kultur. Det vore önskvärt att den kultur som produceras då också konsumeras, vilket inte verkar vara fallet. Istället kan resurser gå till att förmildra och förbereda inför nästa kris. Det borde vara viktigare än skrytbyggen och poddar.

Andy Silva Goncalves

1:a vice ordförande Moderata Studenter Örebro

Adrian Linde

ledamot Moderata Studenter Örebro