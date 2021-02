Regionerna har fått en tredjedel av förväntat vaccin: ”Förväntningarna är enorma”

I december var prognosen från regeringen genom Folkhälsomyndigheten att regionerna skulle motta 3,75 miljoner doser vaccin, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på SKR, och fortsätter:

Men fram till sista februari kommer regionerna ha fått knappt 1,1 miljoner doser, alltså mindre än en tredjedel av prognosen. Situationen ser likadan ut i hela Europa.

Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen, säger däremot att målet för vaccinationerna fortfarande kan nås.

Enligt regionernas senaste rapporteringar har de en kapacitet på drygt 1,2 miljoner doser varje vecka när väl fler doser kommer från leverantörerna.

Men de försenade leveranserna är problematiskt på regionerna.

– Vi har klarat av vård- och omsorgspersonalen och är på väg in i fas 2. Men det vi ser nu är att förväntningarna är enorma. Hela landet ligger efter med leveranser. Förväntningar och förtroende går emot varandra, säger Inger Nordin Olsson, vaccinsamordnare i Region Örebro.

Hon får medhåll från Region Värmland.

Det vi såg som blev lite komplicerat var att vi hade bekräftade leveranser på vaccin och skulle kunna öppna för tider i hela gruppen 85 plus. Men precis då fick vi beskedet att vaccinleveranserna sjunker och vi kunde inte lägga ut lika många tider. Vilket förstås skapar en frustration hos dem som har väntat, säger vaccinsamordnaren Anders Nordmark.

Att många doser ser ut att komma först i maj och juni kan göra det svårt att nå halvårsmålet, enligt Emma Spak.

– Som vi ser det upprätthåller man fortfarande det här målet. Det förutsätter dock att leveranserna kommer löpande från och med nu fram till halvårsskiftet, säger hon och tillägger:

– Det är ett problem om de här tilläggen som kommer förläggas till juni. Det saknades till och med i går vaccin för en grupp på 700 000 personer för att alla ska kunna erbjudas vaccin innan halvårsskiftet. Nu lägger man in nya leveranser, men de läggs in väldigt sent. Så vi vill ju se att man jobbar för att lägga in leveranser tidigare.

Jens Bornemann/TT

Malin Johanson/TT

Jörn Spolander/TT