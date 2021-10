Regionfullmäktige återgår till det normala

Efter drygt 1,5 år med pandemin så blev den 29:e september en viktig dag för många svenskar. Folkhälsomyndigheten tog då bort flera restriktioner och sakta återgår vi till ett mer normalt liv i Sverige oc h Örebro län. Men pandemin är inte över. Även om verksamheter i Region Örebro län återgår mer och mer till det normala så kommer pandemin påverkar förutsättningar för individer och verksamheter i vårt län ett tag till. Inte minst krävs fortsatt ansvarstagande för att vaccinera sig och agerande för att minsta risken för smittspridning.

Vårt största och kanske viktigaste uppdrag under 2021 är uppdraget att vaccinera mot covid-19.

Den 5:e oktober har Regionfullmäktige sitt första sammanträde för hösten och för första gången på drygt ett år så genomförs Regionfullmäktige med fullt antal ledamöter och i fysisk och ordnad form. Ett steg mot återgången till en livlig och vital debatt som är själva grunden för vår demokrati. Delårsrapporten är ett viktigt beslut på Regionfullmäktige där vi också får en överblick vilka utmaningar vi står inför men också många exempel på viktig utveckling som skett hittills under 2021.

Vårt största och kanske viktigaste uppdrag under 2021 är uppdraget att vaccinera mot covid-19. Arbetet är som ett maratonlopp där vår organisation visat att man klarar att vaccinera väldigt många på kort tid. Under sommarmånaderna höll vi bitvis Sveriges högsta takt vilket medförde att vi snabbt kunde få upp vaccinationsgraden i vårt län vilket är viktigt. Minst lika viktigt som de första 83 procent vaccinerade är att få så många som möjligt av de sista 17 procent att vaccinera sig. Här har vi under hela året aktivt jobbat med flera olika åtgärder. Vi ser att grupper såsom unga, medelålders män och boenden i vissa kommuner och stadsdelar inte har vaccinerat sig i samma höga grad som andra grupper. Så det fortsatta arbetet med att få fler att vaccinera sig fortsätter med full kraft.

Under hela 2021 så har Hälso- och sjukvården lagt stora resurser på testning och smittspårning. Efter sommaren var trycket på testning mycket hårt vilket är ett bra betyg till länsinvånarna men också till våra medarbetare som snabbt kunnat ställa om i verksamheterna för att möta nya behov. Pandemin fortsätter att påverka planerad verksamhet och parallellt pågår viktig planering att jobba vidare med uppskjuten vård. Ett viktigt beslut var att skapa en särskild organisation för vaccinationerna för att inte ta resurser från övrig hälso- och sjukvård. Detta har varit mycket framgångsrikt och många länsbor har fått möta duktiga pensionerade medarbetare som gjort en stor insats under 2021.

Folktandvården har öppnat digitala mottagningar.

Ett annat stort uppdrag 2021 har påbörjats och det är arbetet att tillsammans med kommunerna arbeta fram en gemensam målbild för god och nära vård. Omställningen till nära vård syftar till att vården i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar. Ute i länet har redan flera viktiga steg tagit om många länsbor har exempelvis redan fått stöd och vård av ett mobilt team.

Vi har många andra viktiga beslut som blivit till verklighet under 2021. H-huset är invigt och där har verksamheterna fått helt nya fysiska förutsättningar för att utveckla länets sjukvård. Inom det digitala området har utvecklingen snabbat på tack vare pandemin och under 2021 har vi beslutat ett program för digitalisering. Folktandvården har öppnat digitala mottagningar. Vi har lanserat ny service och vårdgivarwebb. Samt att vi har en ny app för färdtjänst. På regionfullmäktige i oktober beslutar vi om vår tids viktigaste framtidsfråga när vi antar ett nytt energi och klimatprogram.

God ekonomisk hushållning är grundstenen för att kunna ge medborgare i Örebro län välfungerande vård och service. Givetvis finns effekter av pandemin i flera nämnder. Styr vi fokus mot prognosen för 2021 så klarar vi det viktiga målet med god ekonomisk hushållning och resultatet är prognostiserat med ca 300 miljoner i överskott. Det betyder att vi står starka ekonomiskt trots den osäkerhet som pandemin har medfört. Det är viktigt inför framtiden.

Andreas Svahn (S)

Torbjörn Ahlin (C)

Behcet Barsom (KD)