Regnet dränkte ridhus:”Vi hade 50 centimeter vatten i manegen”

Ridlektionerna hade precis börjat klockan 4 och några höll på med träningen när vattnet började välla in i ridhuset genom portar och väggar så lektionen fick avbrytas.

– Diket bakom hade svämmat över och vatten trycktes snabbt in i hela ridhuset så vi hade 50 centimeter vatten i manegen, berättar Annika Johansson, ägare till Stall Annika.

Hon berättar vidare att de tvingades att gräva av grusvägen till parkeringen framför ridhuset för att vattnet skulle kunna rinna vidare i diket och bort från ridhuset.

– När vattnet började att dra sig tillbaka till diket så öppnade vi dörrarna och då forsade det ut, säger Annika Johansson.

Under torsdag kom ett saneringsföretag och satte igång torkprocessen i serviceutrymmen och stallboxar som har betonggolv.

Annika Johansson berättar att hon gick med en våtdammsugare hela natten för att få bort allt vatten från betongen efter att räddningstjänsten avslutat sig insats.

Hon fick ställa in ridlektionerna under torsdagen men under fredag blir det lektioner som vanligt på ridbanan utomhus.

Annika är väldigt glad över all hjälp hon fick från olika håll när det var som allra värst.

– Tänk vilka fantastiska människor man har omkring sig. De bara kommer!