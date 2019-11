Rekordår för Conventum – över en kvarts miljon besökare: ”Det som sticker ut är den största middagen som serverats i Örebro län”

Visserligen återstår knappt två månader av 2019, men redan nu kan Conventum se fram emot ett rekordår. Man beräknar att drygt 250 000 gäster besökt Conventum kongress och Conventum arena när året är slut vilket är en rekordnotering sedan starten 2004.

Jämfört med ett normalår är det en ökning med 25 procent, enligt platschefen Anders Karlsson.

– 2019 har varit ett jättebra år för oss, konstaterar han.

Partiledare och politiker vallfärdar numera till Örebro som blivit något av den svenska politikens Mecka. Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet har alla hållit sina stora Sverigemöten på Conventum i år, och senare i november är det Sverigedemokraternas tur. Dessutom har Moderaterna bokat Conventum för sin konferens i mars nästa år.

– Nu ha alla stora partier varit här i och med att Sossarna kom hit mars, påpekar Karlsson.

Men trots besök av bland andra Stefan Löfven och Ebba Busch Thor är det faktiskt inte ett politiskt evenemang som toppar årets besökslista hos Conventum. Istället är det en middag av det lite mer oväntade slaget.

– Det som sticker ut i år är revisionsbyrån PwC:s stora personalfest sista helgen i augusti där nästan 2500 personer åt en trerätters middag. Det är den största middagen som serverats i Örebro län, törs jag sticka ut hakan och påstå, säger Karlsson.

Har ni några stora evenemang bokade nästa år?

– Ja, bland annat kommer Röntgenveckan, med röntgenkliniken på USÖ som värd, hit igen. Över tusen röntgenläkare från hela Sverige kommer hit i en vecka. De var här även 2018.

Även flera större artister gästar Conventum nästa år. Bland andra Danny Saucedo och gamla hårdrockshjältarna i W.A.S.P.

I början av nästa år kommer bron som förbinder Conventum arena med kongressanläggningen att invigas. Nästa steg blir sedan ett utbyggt entrésol med läktare på plan två i Conventum arena.

– Detta innebär en kapacitetsökning som gör att Conventum kommer kunna stå värd för ännu större bokningar framöver, påpekar Anders Karlsson.

Artister på Conventum 2020

1 februari: Takida.

1 februari: Robin Hood – The Musical.

20 februari: Miram Bryant.

21 februari: Petter.

22 februari: Grease.

29 februari: Pettson & Findus.

13 mars: Smokie.

25 mars: Thank You For The Music med Kalle Moareus.

3 april: Arvingarna.

17 april: Bo Kaspers Orkester.

25 april: Danny Saucedo.

19 september: W.A.S.P.

Fler artister tillkommer.