Rekordmånga paket lämnas ut i Örebro inför julen: ”Det är hysteriskt”

Svenskarnas shopping slog alla uppsatta prognoser under Black Week. Tillsammans e-shoppades det för över tio miljarder kronor. Det har fört med sig rekordhöga paketvolymer hos Postnords ombud i Örebro län, som under perioden 30 november–6 december hanterade närmare 90 000 paket.

Postnord väntar fortsatta toppnivåer i form av cirka en halv miljon paket per dag fram till jul och uppmanar nu alla att hämta ut sina paket så snart som möjligt för att göra plats på hyllorna.

Likt tomten lyfter Postnords chaufför Johan Löfgren ut säckar med paket ur sin lastbil och bär in på lagret hos Handlar'n på Järnvägsgatan i Örebro.

Det är bara den röda tomtedräkten som saknas.

– Jag behöver inte betala för att gå på gym. Jag får betalt för att träna, säger Johan och slänger upp en tung säck på ryggen.

Är det rekordtryck nu?

– Ja, ja, ja. Det har varit så hela december.

Johan får plats med 18 pallar i sin lastbil men utrymmet räcker inte till.

– I dag fick jag lämna fyra pallar. Vi får köra extrabilar, säger han.

Inne i butiken jobbar Osama. Han berättar att det varit långa köer förbi både brödhyllorna och tidningsståndet och att det kan vara jobbigt att vara ensam att expediera.

– Vi delar ut 300–350 paket per dag, berättar han.

Men paketutlämningen är även bra för butikerna. För varje paket betalas provision ut. Den är olika stor beroende på företag och storleken på paket. Kunderna passar även på att småhandla till exempel en dricka, godis eller snus.

– Det är bra när det är juletider, det är mer jobb, säger Osama.

En av kunderna är trebarnsmamman Martina Larsson som konkar på ett stort paket som hennes mamma ska få i julklapp.

– Jag har handlat mycket julklappar på nätet, nästan allt, säger hon.

Martina har tur som slipper kö eftersom hon passat på att smita in medan dottern Ines, tio månader, sover i bilen.

– Man får välja vilka tider man åker, helst på udda tider om det går, säger hon.

Ett problem för Martina, som bor i Lillån, är att hon tvingas hämta ut paket hos tre olika ombud. Det beror på att olika företag skickar sina försändelser till olika adresser.

– Jag blir trött på att åka runt. Det är in och ut, in och ut. Det hade varit mycket smidigare att bara åka till ett ställe, konstaterar Martina.

Fakta:Ökning med 21 procent i länet

Postnord hanterade över 6,4 miljoner paket under Black Week. Under veckan därpå, 30 november–6 december, delades hela 3 128 389 paket ut hos Postnords ombud, en ökning med 21 procent från i fjol. I Örebro län hanterades nära 90 000 paket under samma period. Willys i Almby, Örebro var det ombud som hade mest att göra, följt av Ica Maxi i Kumla och Ica Maxi Europstop i Örebro.