Rekordstort intresse för spektakulärt gruvlopp:" Vi fick stänga anmälan tidigare"

Loppet är både udda och fysiskt krävande och alla löpare måste bära hjälm. Att springa 10 kilometer, varav 6 kilometer under jorden, är utmanande även för vältränade löpare. Underjordsdelen går nämligen 350 höjdmeter ner i gruvan.

Den genomsnittliga lutningen på sträckningen under jord är 15 procent vilket kan ge en hel del mjölksyra i benmusklerna.

Men detta avskräcker inte. 600 löpare har anmält sig vilket är rekord. 2018 deltog närmare 450 löpare.

- Vi fick stänga anmälan tidigare i år och vi testar oss fram hur många vi kan ha. Det får inte bli för trångt under jord, säger Monika Andersson, kommunikationsansvarig på Zinkgruvan Mining.

2020 kan det bli en utökning av deltagarantalet då det var fler som ville springa i år säger Monika Andersson.

Om man nu inte orkar springa stora Run of mine så finns även den kortare varianten som är 6 kilometer. Lilla Run of mine har färre höjdmeter och går två kilometer under jord.

Även ett ungdomslopp arrangeras och det går 500 meter nere i gruvan. Knatteloppet för barn går helt ovan jord i varierad terräng.

Zinkgruvan Run of mine är ett samarrangemang mellan Zinkgruvan mining och Zinkgruvan IF. Syftet är att locka fler besökare till Zinkgruvan samtidigt som företaget stöttar det lokala föreningslivet.

- Folk hör av sig hela tiden om återbudsplatser, säger tävlingsledare Mats Bjärmark från Zinkgruvans IF och berättar att det är ett 50-tal anmälda i tävlingsklassen för herrar och damer.

Gruvloppet är unikt på grund av att det samtidigt pågår produktion för fullt i gruvan. De som inte jobbar skift är funktionärer nere i gruvan och hejar på löparna.

- I år är det två rockband som spelar under jord. Inger Lundgren var med förra året och nu är även Carina and the lemon pickers med, berättar Monika.

Första start är klockan 10 och loppet pågår till cirka klockan 14. Efter det fortsätter sprängningarna i gruvan som tagit tillfällig paus under själva loppet.