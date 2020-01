Rekordvinst och sagobröllop bland det mest lästa i NA 2019: "Olyckor och polisnyheter dominerar"

Vad skulle du göra om du vann en halv miljard kronor? Sluta jobba, skänka massor av pengar till välgörenhet eller köpa en massa lyxprylar? I Örebro finns ett par som i mars förra året vann den största vinsten någonsin i Sverige – över 562 miljoner kronor. Paret, som är i 65-årsåldern, är fortfarande okända för allmänheten. Däremot känner de flesta till deras vinst. Nyheten fanns i alla medier i Sverige och när vi summerar NA:s mest lästa nyheter 2019 så är rekordvinsten en av de fem mest lästa.

Olyckor och polisnyheter dominerar bland de artiklar som väckte störst intresse förra året men det finns också andra mjuka mer positiva nyheter som lockat till hög läsning. Rekordvinsten var just en sådan nyhet. När vi skrev om en känd krögares sagobröllop inför en fullsatt kyrka så var det en del läsare som ifrågasatte varför vi skrev om just detta bröllop. Varför vi gav paret så stor uppmärksamhet. På NA kunde vi inte riktigt förstå kritiken och jag skrev en krönika om läsarreaktionerna. Vi har alltid skrivit om bröllop på vår familjesida och ska vi tolka intresset för bröllopsbevakningen så var publiceringen helt riktig. Det blev NA:s sjunde mest lästa artikel förra året.

På senare år har media ägnat sig mer och mer åt listjournalistik. Just nu har vi till exempel en serie om vilka som är länets största skogsägare. När vi i juli kunde presentera var alla gymnasieelever kommit in på för skolor i länet så var det givetvis många som ville läsa om det. Inte bara eleverna utan även deras föräldrar, syskon, släkt och vänner. Nyheten om var alla elever kommit in blev den näst mest lästa i NA 2019. Andra sammanställningar och granskningar i listform har också lockat till stark läsning.

Vid sidan om rekordvinsten så var sprängningen av strippklubben på Holmen i Örebro den händelse som uppmärksammades mest utanför länet förra året. Men det var inte den mest lästa. Under sommaren drabbades Sydnärke av flera dödsfall i samband med olyckor och brott. Mitt i juli hittades ett par döda på en gård i Tiveden. NA skrev flera artiklar om händelsen och en publicering blev fjolårets mest lästa.

Varje vecka får vi många bilder och filmer från er läsare. Det är vi tacksamma för. Det kan vara nyhetshändelser som filmats med mobiltelefoner eller mer udda inslag som när älgar kommer vandrande på gatan i Örebro. Det inslag som flest har sett på na.se förra året är just en läsarfilm. En person filmade en epa-traktors kaosfärd på riksväg 50. Allt slutade med att en bilist prejade epa-traktorn av vägen. Ytterligare två händelser de senaste veckorna - när publik stormade in på planen under Örebro-cupen samt när en bil parkerade på en annan bils motorhuv - finns också med bland de mest lästa artiklarna och bygger på filmer och bilder från läsare.

2020 kommer att bli ett intensivt nyhetsår. Det händer många stora händelser och vi kommer fortsätta att granska det som inte fungerar och lyfta det som är bra. Vad som blir mest läst i år? Ja, det blir inte en rekordvinst. Sannolikheten för att vi får berätta om en storvinst en gång till är i det närmaste obefintlig.