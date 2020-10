Rendulic och Öberg fortsatte att näta – när Örebro Hockey tog fjärde raka segern

Efter att ha gått som en ångvält genom inledningen av SHL skulle Örebro Hockey jaga sin fjärde raka seger. Detta hemma på Behrn arena, mot Linköping som haft det lite tuffare under de tre första matcherna.

I mål ställdes Jonas Arntzen, och fattades gjorde Glenn Gustafsson – den senare ersattes av Oliver Eklind.

Det blev Örebro som tidigt tog ledningen.

I matchens första powerplay gjorde Borna Rendulic sitt femte mål för säsongen. Detta efter ett par passningar fram och tillbaka mellan kroaten och Robin Salo, och så ett skott rakt upp i nättaket.

Uddamålsledningen stod sig genom den första perioden, där Örebro också överlevde ett och ett halvt boxplay (Gustav Backström fick inleda den andra perioden med 53 sekunder i båset efter en sen slashing).

Tidigt i den andra perioden utökade Örebro sin ledning, när Ludvig Rensfeldt styrde in en puck efter skott av Backström. Målet blev Rensfeldts första för säsongen.

Mindre än två minuter senare hade Linköping en reduceringspuck inne, men målet dömdes bort för offside i målgården.

Istället gjorde de mål med strax över halva perioden kvar. Jonas Holös efter ett långt anfall med assist från Petteri Nikkilä och Mikael Frycklund. Därifrån kändes det som att Linköping var på väg att på allvar tugga sig in i matchen, men då fick Örebro ett viktigt utökningsmål igen. Den här gången genom Robin Salo, med ett snärigt skott in bakom Niklas Lundström i LHC-målet.

Det var även för Salos del säsongens första notering i målprotokollet.

Med strax över sex minuter kvar av den andra perioden skulle Örebro koppla ett ordentligt grepp om Linköping, när Linus Öberg gjorde 4–1 i powerplay. Förspel av Bromé, som hittade Emil Larsson som petade vidare till Öberg. Precis som Rendulic gjorde Öberg sitt femte mål för säsongen i den fjärde omgången.

Ett par minuter in i den tredje perioden gjorde Linköping 4–2, när Markus Ljungh tog vara på en retur.

Men gästerna fick inte vara glada särskilt långa stunder den här kvällen. Strax över minuten efter reduceringen utökade Örebro igen. Det var Mathias Bromé som gjorde sitt första mål för säsongen, efter en snurrfint där han kom fri och kunde lyfta in pucken.

En reducering till skulle dock komma för Linköping. Det var Broc Little som gjorde 5–3, när han fick en kanonpassning, blev fri från vänster och sköt pucken i mål via stolpen. Med mindre än halvminuten kvar att spela gjorde man också 5–4, genom Patrik Lundh.

Men Mathias Bromé kunde ganska omgående lägga in 6–4 i öppen kasse, och Örebro Hockey tog sin fjärde raka seger på lika många försök.

Comebacken

14–3! Jisses vad det kändes bra att gå på sportmatch och höra rekationer från läktarplats. Det var inte som det brukar vara när hallen är fullsmälld med över 5000 personer, såklart. Men när Örebro spelade fint hördes de 50 på läktaren – och likaså när det var dags för domaren eller motståndaren att skärpa till sig. Mycket uppfriskande.

Målkungarna

Både Borna Rendulic och Linus Öberg gjorde sina femte mål för säsongen under lördagens match. På fyra omgångar är det ingenting annat än imponerande. Kroatens skott var vida känt i Örebro innan SHL ens drog igång, och även i den här matchen visade han upp det från sin bästa sida. Lika roligt såklart att se det lossna för Öberg.

Matchens bästa

Robin Salo – Oerhört aktiv offensivt och har en assist till Bornas ledningsmål. Pangar också in viktiga 3–1-målet. Noggrann med puck och bra fysiskt.

Borna Rendulic – Gör mål i vanlig ordning. Är livsfarlig med sitt skott, och är dessutom en väldig lagspelare.

Jonas Arntzen – Gör säsongsdebut och står emot i andra perioden när Linköping kommer upp och trycker på. Gör några fina räddningar.

Matchfakta

Första perioden: 1–0 (02.40) Borna Rendulic (Robin Salo, Robert Leino).

Andra perioden: 2–0 (22.42) Ludvig Rensfeldt (Gustav Backström, Daniel Muzito-Bagenda), 2–1 (28.29) Jonas Holös (Petteri Nikkilä, Mikael Frycklund), 3–1 (30.20) Robin Salo (Robin Kovacs, Lukas Pilö), 4–1 (33.49) Linus Öberg (Emil Larsson, Mathias Bromé).

Tredje perioden: 4–2 (42.42) Markus Ljungh (Broc Little, Niklas Lundström), 5–2 (43.34) Mathias Bromé (Lukas Pilö), 5–3 (46.34) Broc Little (Patrik Lundh, Hampus Larsson), 5–4 (59.34) Patrik Ljungh (Broc Little, Markus Ljungh), 6–4 (59.46) Mathias Bromé (Jonathan Andersson).

Skott: 27–36 (9–8, 10–12, 8–16).

Utvisningar, ÖHK: 5x2. LHC: 7x2.

Publik: 200.

Domare: Sören Persson, Johan Nordlöf.

Örebro Hockey

Målvakter: Jonas Arntzen (Jhonas Enroth)

Backpar: Stefan Warg, Rasmus Rissanen – Lukas Pilö, Robin Salo – Gustav Backström, Jonathan Andersson – Erik Norén.

Kedjor: Borna Rendulic, Rodrigo Abols, Mathias Bromé – Joonas Rask, Robert Leino, Emil Larsson – Daniel Muzito-Bagenda, Ludvig Rensfeldt, Robin Kovacs – Linus Öberg, Christopher Mastomäki, Oliver Eklind – Max Lindholm.

Linköping

Målvakter: Niklas Lundström (Jussi Rynnäs)

Backpar: Jonas Holös, Hampus Larsson – Max Lindroth, Jonas Junland – Petteri Nikkilä, Filip Berglund – William Worge Kreü.

Kedjor: Nikola Pasic, Jaako Rissanen, Andrew Gordon – Niko Ojamäki, Oula Palve, Jarno Kärki – Patrik Lundh, Markus Ljungh, Broc Little – Henrik Törnqvist, Jimmy Andersson, Mikael Frycklund – Arvid Costmar.