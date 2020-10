Renovering på seniorboende oroar ►Öbo: Vi tar dina synpunkter på allvar!

Jag bor vid ett Seniorboende tillsammans med övriga hyresgäster som befinner sig i det som Folkhälsomyndigheten definierar som riskgrupp människor. När covid-19 utbröt skyltades fastigheten upp med föreskrifter hur boende och eventuella besökare ska bete sig för att undvika covid-19 smitta .

I dagsläget när covid-19 fall ökar då startar Öbo en renovering i ett kommunalt gruppboende på fjärde våningen i huset. Olika hantverkare med flera utför arbete under dagtid vid gruppboendet högst upp i huset och använder hiss för person och materialtransport. Boende i huset tycker inte att förfarandet stämmer överens med Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer hur man skyddar en riskgrupp från smitta! Även de gruppboende med skiftgående personal utsätts naturligtvis för ännu större smittrisk när man bor och arbetar i lägenheten under renoverings tiden. Ett stort antal hantverkare och andra berörda rör sig ut och in i gruppboendet samt i trapphus och övriga lokaler som krävs för att utföra arbete . Rekommendationer finns ju för hur man undviker smittspridning i hissar. Märkligt beteende av dom som fattat beslut om renovering i pandemi tider ! Hur ser ansvarig myndighet på efterlevnaden av gällande smittskydds regler?

Förutom nuvarande renovering kan man fundera över lämpligheten att placera ett gruppboende med dygnet runt personal på fjärde våningen även i icke pandemi tider .

”Rädd för smitta!”

Svar direkt:

Vi förstår att du känner oro, detta är oroliga tider med en smitta som vi inte riktigt förstår oss på. Vi följer därför fullt ut Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För våra seniorboenden och omsorgsboenden (som vi hyr ut till Örebro kommun), betyder det att vi bara utför akuta ärenden i samråd med verksamheten. Det kan, till exempel, vara en åtgärd utifrån ett myndighetskrav, en underhållsåtgärd i en lägenhet, vattenskador eller byte av en brandlarmsanläggning.

Aktuellt just nu, är att vi startat upp en renovering av en lägenhet i ett gruppboende som finns i samma fastighet som ett seniorboende. Våra gruppboenden har inte samma restriktioner som våra boenden för de äldre. I ett gruppboende kan vi gå in i en bostad och utföra en renovering, även om vi är restriktiva. Det som gäller för alla våra kontakter med vår omvärld är att de som är ute på jobb ska vara friska. Vid minsta symtom ska man stanna hemma. Och man ska hålla avstånd. Vi tar dina synpunkter på allvar och kommer att följa upp att alla inblandade beaktar Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Harriet Arnold

chef kommunikation och marknadsföring

Örebrobostäder