Renoveringarna i hemmet ökar kraftigt i länet

I pandemins spår spenderar invånarna i länet mycket tid hemma. Det visar sig nu i Renoveringsindex siffror.

Länsbona spenderade i genomsnitt 850 kronor på renoveringar i november, enligt Renoveringsindex.

"När vi inom kort sammanfattar 2020 kommer det vara en tydligt uppåtstigande trend under året. Vi ser att renoveringsviljan i Örebro län fortsätter att öka kraftigt", säger Mikael Holmstrand, i ett pressmeddelande.

Renoveringsindex har i november stigit med 15,0 procent i länet.

"Vi ser fortfarande inga tecken på att renoveringsviljan skulle mattas av. Det är mer troligt att den håller i sig en bit in över 2021 med tanke på att vi lever under striktare restriktioner och fler har återigen valt att spendera mer tid hemma. Den planerade resan blev inställd och många väljer att fokusera om pengarna till att satsa på hemmet. Hur långt in i 2021 trenden håller i sig återstår att se", säger Mikael Holmstrand.