Rififi-kupp mot företag i Örebro i natt • Polis på plats

Inbrottet upptäcktes vid 6-tiden i morse.

Tillvägagångssättet: En eller flera personer har via ett hål i taket tagit sig in i en företagslokal.

Bytet: Datorer.

– Vi vet inte så mycket än. Det är anmält att det är hål i taket och att man stulit datorer, säger Lars Hedelin.

Polispatrull har tagit sig till platsen nu och genomför en brottsplatsundersökning.

Vilka fynd som gjorts är i nuläget okänt.

– Det är för att samla spår, säger Hedelin och fortsätter:

– Det bästa är om man kan hitta något blodspår som man kan topsa och få fram DNA ifrån. Annars är det fingeravtryck och att undersöka eventuella brytmärken.

Tilltaget att bryta sig in via taket och sedan genomföra en stöld kallas Rififikupp. Namnet kommer från den franska filmen Du rififi chez les hommes från 1955. I den genomför tjuvarna en stöld just genom att ta sig in via taket. Filmen fick det svenska namnet Rififi.

