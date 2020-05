Risk för att nya angrepp sker inom en månad

Jens Frank, docent och forskare vid SLU Viltskadecenter på Grimsö forskningsstation förklarar varför.

– Skälet är att om en varg eller annat rovdjur tar ett bytesdjur, kan den inte konsumera allt ätbart på en gång. De kan äta lite, och sedan gå flera mil bort under det närmaste dygnet. Sedan kommer de tillbaka och äter igen vid flera tillfällen.

Forskarna vid Viltskadecenter på Grimsö forskningsstation har studerat hur många dagar det ta innan man generellt får nästa angrepp i samma fårbesättning.

– För 15-20 år sedan tog man i regel bara bort de angripna fåren efter att man besiktigat dem, och då skedde påfallande ofta att vargen kom tillbaka och dräpte fler får under det närmaste dygnet, berättar Jens Frank.

Det handlar inte om att vargen är hungrig.

– Bara av att stå i en fårhage med uppskrämda får räcker för att frigöra jaktinstinkten hos rovdjuret.

Men det hjälper heller inte att lämna kvar fårkadaver som rovdjuret har dödat efter ett angrepp.

– Det spelar ingen roll, går de kvar i samma hage är risken för angrepp ändå förhöjd.

Rådet är istället att ta bort kadavren direkt och ta in fåren under nätterna under de första veckorna efter ett angrepp.

Efter första veckan har risken minskat betydligt och efter fyra veckor är risken nere på samma låga nivå som om man aldrig hade haft ett angrepp där.

– Vargarnas revir är i genomsnitt mellan nio och tio kvadratmil stora, och de kan inte uppehålla sig på samma plats så länge. De måste dra vidare och markera reviret så att inte andra vargar kommer in. Så efter någon vecka har de med stor sannolikhet dragit vidare, säger Jens Frank.

Rovdjuren rör sig både dagtid och nattetid, men risk för angrepp är störst på natten, eftersom de undviker bebyggelse under dagtid då det är mer mänsklig aktivitet.

Kan det bli för mycket varg i ett område?

– Ett vargrevir består av ett föräldrapar och deras valpar. Det finns inga andra

individer i det området, konkurrenter jagas bort. Det är det som är definitionen av att hävda revir. I genomsnitt går det 6,3 vargar på ett revir och i genomsnitt är ett revir mellan nio och tio kvadratmil och i Tiveden finns ett revir, säger Jens Frank.

Enligt länsstyrelsen i Örebro län omfattar Tivedsreviret uppskattningsvis åtta vargar.

Kan det bli aktuellt med skyddsjakt efter ett angrepp?

– Skyddsjakt används till exempel om man bedömer att en speciell varg är mer benägen att angripa får än andra, eller om man vill hålla ned antalet vargar i ett område där det finns fler fårbesättningar, säger Jens Frank.