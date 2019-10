Riv inte Grankottens studentlägenheter i Örebro

Öbo planerar att riva drygt 500 lägenheter och bygga nya på samma plats. Örebro kommun, som äger Öbo, ger sken av att vilja vara föregångare för en hållbar framtid, skriver ledarkvartetten med kommunstyrelsens ordförande i spetsen. Detta i Länsposten nummer 27 i en självgod propagandaartikel.

Vidare finns ett otal klimatstrategimål, klimatanpassningsplaner, miljömål med mera. Vad som vår planet kan leverera oss per år var slut för några månader sedan. Att ändå riva studentlägenheter och bygga nya på samma plats genererar mängder av klimatminus. Jorden förstår inte miljödiplom eller kommuner som anser sig vara föregångare för en hållbar framtid. Den är mycket smartare och förstår endast vårt agerande. Att ändå riva bra lägenheter och på samma plats bygga nytt är att betrakta som våldtäkt på vår planet. Vart har alla miljöstrateger och politiker som är satta att uppfylla egna planer och mål tagit vägen? Då jag för cirka ett år sedan fick höra talas om detta, besökte jag området Grankotten för att bilda mig en egen uppfattning. Jag fann ett trevligt område med bra lägenheter, nöjda studenter med en hyra på under 3000 kronor per månad inklusive värme, vatten, el, bredband och möbler. Allt detta nära universitetet. Jag tog då kontakt med Öbo:s vd och erbjöd mig att köpa hela beståndet, så till vida att jag erbjöd mig att betala för likvärdig mark i närheten av universitetet minus > kostnaderna för rivning av Grankotten.

Öbo:s vd tyckte det var en god idé och lovade ta den med sig. Om Öbo bygger 500 lägenheter åt våra studenter kommer Örebro Universitet att kunna hänvisa till dessa . Det blir då ett stort plus , då det vid varje terminsstart saknas lägenheter.

Det skulle även bli ett ekonomiskt plus då även Öbo skulle få ett bidrag till den kostsamma rivningen.

Nu har ett år gått utan att jag hört något från vd. Har även försökt att få kontakt med övriga styrelsemedlemmar utan att lyckas. Jag tycker det är uselt agerande, att Öbo säger det är intressant utan att vilja diskutera.

Får Grankotten finnas kvar skulle många bli vinnare: Studenterna, Örebro kommun, Öbo, Universitetet och inte minst vår kära men hårt ansträngda planet.

”Snickar-Magnus”

Lännäs