Rivstart för Fahlin när OS-platsen ska säkras – tävlar både lördag och söndag: ”Ett otroligt speciellt år”

OS i Japan i juli.

EM i Italien i början av september.

Och VM i Schweiz veckan därpå.

För andra gången i historien avgörs tre stora cykelmästerskap samma säsong – och dessutom rullar proffscirkusen på i oförminskad takt med alla ”vanliga” tävlingar.

Många har redan hunnit inleda säsongen med ett antal tävlingar i Australien, men för Örebrocyklisten Emilia Fahlin, 31, sker säsongspremiären i Belgien i helgen. Och den blir precis lika hektisk som resten av säsongen – med tävlingar två dagar i rad: Stentuffa klassikern Omloop Het Nieuwsblad på lördagen och intensiva Omloop van het Hageland på söndag, 127 plus 131 kilometer tävling.

– Het Nieuwsblad är en tävling man ser fram emot med skräckblandad förtjusning. Det är alltid skönt att få premiären ur vägen, men den är väldigt tuff: Väldigt många är sugna på att vinna den, alla kommer in i olika faser efter vinterträningen eller tävling i andra länder, det är småvägar och backar och kullersten. Det blir alltid stressiga tävlingar, säger Fahlin till NA.

– Det brukar vara en väldig chock för kroppen att starta med en så tuff tävling, man känner sig lätt överkörd efteråt. Och i år ska jag dessutom backa upp det med en tävling dagen efter ... Men det är bra att få ta sig igenom de här två dagarna så man är inne i tävlingssäsongen sedan.

Fahlin har varit Sveriges främsta cyklist sedan Emma Johansson la av 2016 och tog dubbla fjärdeplatser på VM hösten 2018. Hon höll på att etablera sig på en ännu högre nivå när hon i maj i fjol kraschade svårt på träning med hjärnskakning och blödning i huvudet som följd.

Hon tvingades till tre månaders vila från all träning och till över fyra månaders uppehåll från tävling mitt under säsong, men kom tillbaka och tog en sensationell 15:e-plats på VM på höstkanten. Vinterträningen som följt har dock påverkats av det långa uppehållet.

– Det har varit mycket fokus på basträning, att få in timmar. Jag var borta från cyklingen länge i somras, och den lucka som blev i grundträningen då har jag försökt jobba ikapp nu. Jag var på Gran Canaria och fick mängd och mycket höjdmeter i 3,5 veckor och sedan har jag varit på läger med laget, så det har blivit en del extra träningstimmar in på kontot och det tror jag kommer betala sig en bit in i säsongen, säger Fahlin.

– Vi brukar vara återhållsamma med intensiteten på vintern och bygga en solid grund, och i år har vi dragit ned ännu mer på de riktigt hårda passen där man står och hänger på gränsen, för att undvika att jag ska bli sjuk. Däremot har jag tänjt på gränsen för hur många timmar man kan få in. På de första tävlingarna kommer jag säkert känna av att jag inte gjort lika mycket intensitet, men jag brukar ändå behöva någon tävling för att sparka liv i kroppen.

Efter helgens tuffa premiär kör Fahlin den europeiska världstourpremiären, italienska Strade Bianche, nästa helg. Sedan står hon över Ronde van Drenthe för att få in träning inför en våravslutning där hon kör sju världstourtävlingar inom loppet av fem veckor: Trofeo Alfredo Binda, Brugge–De Panne, Gent–Wevelgem, Flandern runt, Amstel gold race, Vallonska pilen och Liège–Bastogne–Liège.

Någon gång under den där perioden måste hon klara SOK:s krav för OS-uttagning – en topp åtta-placering. Annars kan den svenska OS-platsen –som Fahlin ordnat genom sina resultat de två senaste säsongerna – lämnas tom.

– Klart det är lite extra press att veta att man ska OS-kvala nu, att man måste få till något resultat under våren. Men man kan inte komma bort från att det är en extra rolig säsong, det blir ett otroligt speciellt år. Alla kommer göra allt extra de kan, nivån brukar alltid trissas upp när det är OS-år. Och när man väl har fått sin plats blir det oerhört viktigt att hålla sig frisk och skadefri och få den resa man vill in till mästerskapet. Alla småbitar blir otroligt viktiga i år.

Fahlins premiärtävlingar

Omloop Het Nieuwsblad

Klassisk säsongsöppning i Nordeuropa som körts sedan 1945, för damer sedan 2006. Tävlingen har status på näst högsta internationella nivå, UCI 1.1, men nästan hela världseliten är på plats eftersom det är genrep inför första europeiska världstourtävlingen nästa helg.

Start i Gent och mål i Ninove, Belgien. Totalt 127 kilometer, tio klättringar och åtta vägavsnitt med kullersten. De två sista kombinerar båda: De korta men branta klättringarna uppför Kapelmuur och Bosberg går båda över kullersten.

Emma Johansson vann 2010 och 2011, nederländska Chantal Blaak är regerande mästare.

Emilia Fahlin har kört tävlingen fem gånger tidigare, men inte de tre senaste åren.

Omloop van het Hageland

Tävling bara för damer som körts sedan 2005. Tävlingen har status på näst högsta internationella nivå, UCI 1.1, men lockar inte riktigt lika vasst startfält som Het Nieuwsblad.

Start i Tienen och mål i Tielt-Winge, Belgien. Totalt 131 kilometer där de 75 sista består av ett 15-kilometersvarv som körs fem gånger. Det innehåller en kort men brant uppförsbacke (Roselberg).

Emma Johansson vann tävlingen 2010 och 2011, italienska Marta Bastianelli är regerande mästaren.

Emilia Fahlin har kört tävlingen tre gånger tidigare, men inte de tre senaste åren.

Emilia Fahlin

Född: 24 oktober 1988, i Örebro.

Klubb: Örebrocyklisterna.

Proffslag: FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope.

Proffskarriär: Team Specialized-Lululemon 2007–2012 (under olika namn som T-Mobile, Columbia och HTC), Hitec Products 2013, Wiggle-High5 2014–2015 (då under namnet Wiggle-Honda), Alé-Cipollini 2016, Wiggle-High5 2017–2018, FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope 2019–.

Meriter i urval: OS: 17:e i tempo, 19:e i linje 2012, 27:a i linje 2016. VM: Kört tolv raka mästerskap, som bäst fyra i linjeloppet (2018), fyra i lagtempot (2015 och 2018), nia i tempoloppet (2010 och 2011), dessutom nia i linjeloppet 2017 och 15:e 2019. Hjälpryttare åt Emma Johansson vid OS-silvret 2016 och VM-medaljerna 2010, 2013 och 2014. SM: Sex guld (linje 2008, 2013 och 2018, tempo 2009, 2010 och 2011), tre silver (linje 2012, tempo 2016 och 2018) och tre brons (linje 2011 och 2016, tempo 2012). Tolv proffssegrar varav en på världstouren (Vårgårda GP 2016).