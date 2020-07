Robin Book gav ÖSK ledningen men fick flytta på sig: ”Blev osynlig i andra”

– Det är ett inlägg som dimper ner ganska bra till mig i en andrabollsposition. Jag har gjort några såna mål nu, jag dyker upp där bollen kommer, säger Robin Book.

Efteråt var han givetvis besviken att Sirius kunde vända och vinna med 2–1 under den andra halvleken.

– Jag är sjukt besviken. Vi kom hit för att vinna och förlora en sån här match är tungt. De första 25-30 minuterna i andra halvlek är alldeles för dåliga. Vi har haft några andra halvlekar där vi i princip låter motståndarna föra matchen, säger Robin Book.

I den första hade ÖSK bättre kontroll och kunde ha tagit ledningen redan i inledningen när Jake Larsson både fixade och missade en straffspark som Siriusmålvakten Lukas Jonsson räddade.

Book menar att lagets spel fungerade bra så långt.

– Vi är ganska vassa, skapar lite målchanser och får tryck på dem. Visst de har mycket boll men de skapar inte mycket och vi ligger rätt, säger han.

Inför den andra halvleken bytte båda lagen. Jack Lahne byttes ut mot Nahir Besara som tog platsen centralt och Book fick flytta ut till vänster. Sirius skickade in nya offensiva stjärnan Stefano Vecchia som bara behövde 90 sekunder på sig innan han vallade in 1–1 via olycklige Albin Granlund.

Någon minut senare rasade en 100 meter lång reklarmskylt längs hela långsidan och matchen fick avbrytas i nästan tio minuter. ÖSK verkade aldrig komma igång efter den dubbelsmällen.

– Vi var inte påkopplade och åkte på ett baklängesmål redan efter en och en halv minut. Det är ett tungt mål men måste höja oss därefter och inte bli så låga i vårt försvarsspel utan försöka att spela, menar Robin Book om den andra halvleken där Sirius tog över spelet.

Vad tycker du om att få flytta ut på kanten efter en första halvlek där det fungerade bra centralt?

– Jag tyckte att det gick bra på den positionen i den första men Nahir (Besara) är en väldigt duktig spelare och jag trivs bra ute till vänster också. Det spelar inte någon roll.

Vad tyckte du om din egen insats i matchen?

– Jag var med i spelet mycket i den första halvleken. Jag försöker men blir lite osynlig i den andra. Synd att jag inte fick in skottet som jag hade i slutet, betygsätter Robin Book.

Nu möter ÖSK Varberg på hemmaplan. Matchen mot Robin Books förra lag har utvecklats till en ödesmatch för ÖSK som allt mer är på väg mot en bottenstrid i den ännu unga allsvenskan.

– Vi måste höja oss efter den här insatsen och bara gå ut och köra. Vi måste vinna, det är det som fotboll handlar om. Jag hoppas att vi kan ladda om och köra över dem.

Varberg har startat allsvenskan överraskande bra.

– Ja, det har de men vi är ett bättre fotbollslag och ska vinna en sån match.

Ni är indragna i bottenstriden just nu – hur ser du på det?

– Det är fortfarande en ganska jämn tabell där en seger kan göra att man klättrar sex-sju placeringar. Det är ingen stress, vi vet att vi är ett bra fotbollslag och nu måste vi ta fram det och visa det över nittio minuter och inte hamna i såna här perioder i matcherna där vi släpper in mål.