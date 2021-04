Robin Book om uppbrottet med ÖSK och valet av J-Södra: ”Blev bäst för mig”

Den poängstarke fotbollsspelaren Robin Book berättar att valet av J-Södra som ny klubbadress inte var särskilt svårt att göra. Den allsvenskt meriterade 29-åringen har haft god koll på superettanklubben från Jönköping.

– Jag har alltid gillat hur Södra spelar fotboll. Efter att jag hade pratat med Patric (Jildefalk, huvudtränaren) och klubben så fick jag en jättebra bild och jag kände att det här skulle passa mig som fotbollsspelare och min roll ganska bra. Det känns jättebra, jag har blivit väl omhändertagen sedan jag kom hit och nu ser jag fram emot den här säsongen, säger Robin Book efter ett träningspass på Jordbrovallen några dagar före seriepremiären mot Vasalund.

Om det blir aktuellt med spel för Robin Book redan i helgens premiär återstår att se. Han har haft en skadekänning sedan han anslöt till sitt nya lag. När JP/Jnytt besökte Södras träning var Book inte med på den kollektiva lagträningen. I stället körde han ett pass med lagets fysioterapeut Christoffer Holmgren.

– Jag hade en liten känning i vaden när jag kom hit och det har varit frustrerande. Men nu känner jag ingenting och är på väg tillbaka. Vi får se under veckan hur det känns, så får vi ta ett beslut efter det, säger Robin Book.

Säsongen 2018 fick Helsingborgs IF-fostrade Book ett rejält lyft i sin karriär då han sköt 17 mål på 27 division 1-matcher med Utsiktens BK. Efter det har resan uppåt gått i rasande takt. Vi stannar till vid säsongen 2019, Robin Books senaste sejour i superettan, då det blev braksuccé med Varbergs Bois. Ett Varberg som tog klivet upp till allsvenskan.

– Ja, jag växte som fotbollsspelare under den säsongen. Det var lite nytt då också, vi var en underdog och att gå hela vägen som vi gjorde är stort. Sedan kanske jag skulle ha haft lite mer is i magen där under sommaren, jag skrev på tidigt för en ny klubb. Men ibland är det lätt att vara efterklok.

Robin Book lämnade Varberg för spel i Örebro SK. Där blev det tolv matcher från start, fyra inhopp och två mål. Sedan lånades Book plötsligt ut och avslutade den allsvenska säsongen i Varberg, där det blev nio starter, två inhopp och två mål.

– Jag hade en roll i Örebro som kanske inte passade mig fullt ut, men jag körde på ändå. Sedan kom en öppning att gå dit (till Varberg) och efter lite om och men så gjorde jag det. Det var ungefär så det gick till, berättar Robin Book, som satt på ett gällande avtal med Örebro också över säsongen 2021.

Den ursprungliga tanken var därmed att han skulle ha spelat allsvensk fotboll med ÖSK den här säsongen.

– Jag var där för att konkurrera. Men efter snack med Axel (Kjäll, ÖSK:s manager) så tyckte han annorlunda och det får man köpa. Då var jag tvungen att kolla på andra alternativ och när detta dök upp kändes det jävligt bra, säger Robin Book.

Känner du någon besvikelse över hur det blev i Örebro?

– Jag vet hur det kan vara i fotboll och jag har inga problem med någon där. Jag har respekt för dem. Jag gillade gruppen där jättemycket och så där, men tyvärr blir det så här ibland. Det här blev bäst för mig och jag har stor respekt för vad de tyckte. Det finns inget ont alls från min sida.

Den 19 mars blev Robin Book presenterad av Jönköpings Södra. Kontraktet är skrivet över ett år.

– Vi har under den här perioden sökt en spelare som kan spela på flera positioner, framför allt på de tre anfallspositionerna. Med Robin får vi en kombinationsspelare, som sedan tidigare har bevisat att han kan bidra med poäng, sa J-Södras styrelseledamot Vetton Gramozi, som också är sportsligt ansvarig i klubben, i samband med att övergången blev officiell.

Robin Book anses alltså vara en mycket användbar spelare i den offensiva delen av planen. Han säger själv att han inte har något exakt önskemål om någon särskild position.

– Alltså, jag kan spela på många positioner. Jag spelar där Patric känner att han kan få ut mest av mig.

Vad har du för förväntningar på dig själv när du kommer i spel med J-Södra?

– Jag vill bidra med det jag är bra på. Presspelet, göra poäng och hjälpa mina lagkamrater.

Vad tror du om laget då? Har ni vad som krävs för att tillhöra toppen av superettan 2021?

– Absolut. Jag tycker att vi har en bra mix av både äldre och yngre spelare och några där mittemellan. Jag tycker att mixen finns där och det är ett jättebra fotbollslag jag har kommit till. Det är en skön grupp också och jag tycker att jag har kommit in bra i den. Jag tror att det kan bli riktigt bra om vi får alla bitar på plats, säger Robin Book.

FAKTA: Robin Book

Född: 5 april 1992.

Tidigare klubbar: Helsingborgs IF, Ramlösa Södra, Eskilsminne IF, Syrianska FC, Gais, Utsiktens BK, Varbergs Bois, Örebro SK.

Totalt antal matcher och mål i allsvenskan och superettan: 27 matcher och fyra mål i allsvenskan för Örebro och Varberg, 53 matcher och elva mål i superettan för Syrianska, Gais och Varberg.

Aktuell: Ett av J-Södras nyförvärv till säsongen 2021. Skrev på ett ettårskontrakt med klubben.