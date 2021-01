Rockbandet släppte singel om pandemin - utsågs till Track of the week av brittisk rocktidning

Den 30 december släppte rockbandet Degreed från Kopparberg singeln "The world we knew". Nu har nya låten utsetts till Track of the week i den brittiska rocktidningen Classic Rock Magazine.

– Det känns väldigt roligt. Låten handlar om året som har gått och ska förmedla hopp inför framtiden, berättar Mats Eriksson från Degreed.