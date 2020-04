Röda Korset samordnar vardagshjälp i corona-kristid åt Lindesbergs kommun

Vid Lindesbergs kommuns veckovisa genomgång under corona-pandemin presenterades några nyheter under torsdagen.

Det är ett genomgripande nytt samarbete med Röda Korset, att elever i gymnasieskolan kommer att erbjudas dagliga måltider och att årets studentfirande i traditionell form inte kan genomföras.

Hälsomässigt har läget varit stabilt under den senaste veckan.