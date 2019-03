Örebroarens utmaning – ska ro 84,4 kilometer i sträck: ”Ett maraton för mig och ett för min döde bror”

Mikael Kroon, 51, är välkänd som tränare åt en stor grupp elitsatsande medel- och långdistanslöpare i KFUM Örebro, bland annat VM-löparen Martin Regborn och distriktsrekordhållaren Josefin Gerdevåg.

Men på fredag är det dags för honom själv att prestera.

I höstas bestämde sig Mikael för att hedra sin bror Glenn Kroon, som den 8 mars 2017 avled hastigt efter att ha drabbats cancer i bukspottskörteln, genom att på roddmaskin fullfölja två maratondistanser på dagen två år senare.

– Jag har hållit det hemligt att mitt val av dag beror på det som hände min bror, men jag bestämde mig tidigt att just den här dagen ska jag fixa det, berättar Mikael.

– Jag har alltid tyckt om att spring, och springa mycket. Men när jag hade fyllt 40 år märkte jag att jag blev ganska sliten av det, och då hittade jag till rodden. Den 5 mars 2017 provade jag att ro ett maraton för första gången, och klarade det på 3.03.23. D¨tänkte jag: ”Det här är bra som fan, men jag skulle nog kunna gå ned mot 2.50 med lite träning.” Men bara några dagar senare så dog min bror, och då rasade jag. Då gick jag ned mig i en sorg.

Året som följde kantades av saknaden, och träningen var långtifrån högprioriterad. Men någonstans började Mikael att hitta tillbaka till sin passion.

– När jag började bli mig själv igen så bestämde jag mig för att jag skulle bli lika bra som innan. Så jag drog igång och började träna igen, sakta men säkert, och i höstas kände jag att jag var tillbaka på samma nivå. Då tänkte jag att det nästan gick för lätt, så jag ville sätt upp ett ännu högre mål. Så jag bestämde: Den 8 mars, då ska jag ro ro ett maraton för mig och ett för honom. Det har varit min drivkraft. Det handlar också om att jag tycker om att vara i form, men det är det här som varit min motor.

Ett dubbelt maraton blir 84 390 meter – och tro inte att Mikael går in bara för att ta sig igenom. Nej, han siktar på att klara dubbelmaran på sex timmar och 20 minuter. Det ger ett snitt på just över 2.15 per 500 meter, vilket är tidsenheten som roddmaskinsdisplayerna visar, eller just över 45 minuter per mil. Alla som någon gång suttit på en roddmaskin förstår att det är ett extremt tufft mål – och att det kommer att göra ont.

– Det enda som är kritiskt är huden på rumpan. När jag låg och tryckte som mest mängd vecka fem–sex–sju, det blev runt 15 mil i veckan d, så brände det bra¨där bak. En kompis tipsade om att jag kunde ta sådant här barnpuder, och det lindrade problemen kraftigt. Så jag känner mig ganska trygg för de första fem–sex milen, men sedan är det kritiskt. Om huden blir helt slut så blir det olidligt, säger Mikael.

– Fysiskt är jag där. Jag har tränat målmedvetet sedan i juli och legat på minst tio mil i veckan sedan jul, och adaptionen har gått oförskämt bra. Det är häftigt att kroppen fixar det trots att jag är 51 år. Jag kommer nog att starta i 2.10–2.12-tempo, och jag har en bild i huvudet av att om jag bara passerar hälften och är fräsch så vet jag att jag kan pumpa på rätt bra på andra halvan. Bara rumpan håller.

Som ung höll Mikael på med en lång rad sporter, och i 25-årsåldern hittade han till löpning där han bland annat noterade 1.11.32 (26:e bäst i distriktet genom tiderna) och 32 minuter på milen.

Långrodden kommer att utföras på gymmet Crossfit Smedjan i Örebro, och Mikael kommer få sparring av bland andra Josefin Gerdevåg, som ska ro ett maraton, och Simon Kjellin.

– Nu hoppas jag bara att jag inte blir förkyld. Jag har inte haft en sjukdag senaste året, men nu är det så många som är sjuka runtomkring och man går och tänker att det kliar i näsan. Jag vill inte skjuta på det här eftersom det är en så speciell dag för mig, jag vill att det ska gå bra på fredag, säger Mikael.