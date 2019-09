Rodic sänkte ÖSK med hattrick – efter Prodells läckra bicicletamål

En inledning som lovade väldigt mycket mer för ÖSK slutade med väntad storseger för Hammarby i måndagskvällens allsvenska möte på Tele2 arena.

Viktor Prodell svarade förmodligen för årets ÖSK-mål när han gav laget ledningen med en cykelspark. Kevin Wright slog inlägget från vänster, Yaser Kasim mötte de i bortre delen av straffområdet och nickade tillbaka det centralt – där anfallaren, som hittills haft en iskall höst, svarade för en perfekt bicicleta.

Målet kom i elfte minuten, och tio minuter senare var Prodell extremt nära att bli tvåmålsskytt. Han plockade ned ett nytt inlägg från Wright i boxen, och avslutet var centimeter från att smita in mellan benen på Hammarbymålvakten Davor Blazevic.

Hammarby såg chockat ut när ÖSK spelade helt respektlöst i mitten av första halvlek: Niclas Bergmark tacklade ut Nikola Djurdjic i avbytarbänkarna i 20:e minuten, Daniel Björnquist tunnlade Muamer Tankovic i 22:a och Jake Larsson sprang loss gång på gång på högerkanten och ordnade bland annat en hörna i 24:e. Men sedan var det slut på det roliga för gästerna.

Hammarby arbetade sig in i matchen. Darijan Bojanic hade ett inlägg som träffade stolpen i 27:e, och i 39:e nickade Vladimir Rodic in kvitteringen efter ett stenhårt inlägg från höger av Simon Sandberg.

Och i andra halvlek satte hemmalaget stenhård press från start. Det dröjde 13 minuter innan Djurdjic nickade in ledningsmålet på högerhörna från Darijan Bojanics fot – och bara fyra till innan ÖSK:s hopp om poäng definitivt släcktes efter en ny Bojanichörna från höger. Albin Granlund nickade undan bollen, men Rodic drog till utifrån och bollen studsade in vid första stolpen. Och i 80:e minuten fullbordad Rodic sitt hattrick efter att ha fått en jätteyta till höger i straffområdet och placerat in bollen i bortre delen av målet. Och i tredje stopptidsminuten fastställde Mats Solheim slutresultatet till 5–1.

ÖSK:s bästa chans i andra halvlek kom på en hörna i 65:e minuten där först Prodell och därefter Daniel Björnquist var nära att få bollen förbi Blazevic.

Segern gör att Hammarby hänger på i den allsvenska toppstriden medan ÖSK tappar en placering i den 25:e omgången: Från åttonde till nionde, en poäng bakom Elfsborg. ÖSK spelar i Stockholm på lördag igen, mot AIK.

Matchens debutant

Niclas Bergmark, 17, startade sin första allsvenska match, till höger i ÖSK:s trebackslinje – borta mot Hammarby. Men trots den mäktiga inramningen och det tuffa motståndet gick Bergmark direkt ut och satte sig i respekt. Inte minst tacklingen på Bajenkaptenen Nikolas Djurdjic i mitten av första halvlek var läcker. I andra hade Bergmark dessutom ett avslut strax över mål, i andraläget efter en hörna.

Matchens mål

Ja, kanske hela säsongens ÖSK-mål svarade Viktor Prodell för när han hängde 1–0 med en bicicleta. Målet var anfallarens blott andra under debutsäsongen, och även det första kom mot Hammarby, i hemmamatchen i början av maj.

Hammarby–Örebro SK 5–1 (1–1)

Målen: 0–1 (11) Viktor Prodell (Yaser Kasim), 1–1 (40) Vladimir Rodic, 2–1 (58) Nikolas Djurdjic, 3–1 (62) Vladimir Rodic, 4–1 (80) Vladimir Rodic, 5–1 (90+3) Mats Solheim.

Varningar, Hammarby: Mats Solheim. ÖSK: –.

Domare: Martin Strömbergsson, Gävle.

Publik: 23 194.

ÖSK:s startelva: Oscar Jansson – Niclas Bergmark, Albin Granlund, Martin Lorentzson – Daniel Björnquist, Nordin Gerzic, Yaser Kasim (76), Kevin Wright – Jake Larsson, Viktor Prodell (84), Johan Bertilsson (90).

Avbytare: Agon Mehmeti (76), Hussein Ali (84), Rodin Deprem (90), Daniel Björkman, Michael Almebäck, Adam Bark, Mathias Karlsson (mv-res).