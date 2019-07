Rogic frälste ÖSK – målkalas i måstematchen på Behrn arena

Med endast en vinst på de senaste fem matcherna och två mål framåt, varav ett på straff, kan lördagens match på Behrn arena varit ansedd som en måstematch för svartvitt.

En förlust med tre mål hade inneburit att tabelljumbon Falkenberg hade gått om ÖSK i tabellen – en vinst betydde ett sexpoängs försprång.

De första sex minuterna var det enbart Falkenberg som hade spelet och Oscar Jansson räddade två frilägen.

Sen kom Filip Rogic som en blixt från klar himmel.

Han får en långboll från Martin Lorentzon och kommer fri mot Hampus Nilsson – där gör han inga misstag och skjuter in 1-0 på halvvolley. Sitt sjätte mål för säsongen.

Efter målet var det ett nytt ÖSK, de lyckades få fast bollen, skapade några halvchanser och fick även fram några hörnor.

En knapp halvtimmes spelövertag för ÖSK utan att skapa några farliga lägen sedan kommer en boll in från Martin Broberg mot Carlos Strandberg. Carlos når inte bollen och istället studsar bollen ner framför Kevin Wright och Falkenbergs Karl Söderström som slår till på halvvolley, sen går bollen i en märklig bana över målvakten och in i målet. Det skrivs in som ett självmål.

När Gerzic sen slår en frispark i muren dömer domaren hands på Falkenbergs Pogrebnyak och Gerzic får en ny chans. Den slår han perfekt på Rogic, som har parkerat framför målet, och kan styra in 3-0 till ÖSK.

20 minuter in i den andra halvleken skulle Filip Rogic skriva in sig i målprotokollet för tredje gången. Broberg drev bollen och kom till avslut, och på returen kom han, matchens gigant – Filip Rogic.

4-0 kunde stå sig matchen ut och ÖSK plockade hem en otroligt betydelsefull trepoängare för allsvenskans fortsättning.

ÖSK har spelat ihop 17 poäng och gör ett litet ryck från bottenstriden medan Falkenberg får se sig kvar på jumboplatsen.

Filip Rogic

Nummer 20 i ÖSK har gjort sex av lagets senaste sju mål. Under lördagen stod han för tre av de. Han har totalt gjort åtta mål under årets allsvenska vilket placerade honom trea i skytteligan innan alla matcher i omgången är spelade.

Matchens skalle

I den första halvleken sprang Almebäck och Pogrebnyak ihop, båda spelarna gick av och kom tillbaka med lindade huvuden. Almebäck bet ihop och spelade sen klart hela matchen.

Oscar Jansson

Målvakten storspelade inledningsvis och räddade två frilägen. Det var det som la grunden för ÖSK, efter det lyckades hemmalaget bygga upp ett anfallsspel och sedan också ta ledningen.

ÖSK – Falkenbergs FF 4–0 (3–0)

Mål: 1–0 (7) Filip Rogic, 2–0 (35) Självmål, 3–0 (39) Filip Rogic, 4–0 (64) Filip Rogic.

Varningar: Falkenberg: Kirill Pogrebnyak, Mahmut Özen.

Publik: 3 948

ÖSK:s startelva

Oscar Jansson – Kevin Wright, Albin Granlund, Michael Almebäck (86), Martin Lorentzon – Simon Amin (71), Nordin Gerzic, Filip Rogic – Martin Broberg (82), Carlos Strandberg, Jake Larsson

Avbytare: Mathias Karlsson (MV), Johan Bertilsson (71), Viktor Prodell, Rodin Deprem, Agon Mehmeti (82), Michael Omoh, Helmer Andersson (86)