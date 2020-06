Rogic lämnar Ryssland – så ser möjligheterna ut för ÖSK att plocka tillbaka publikfavoriten: ”Kommer absolut att prata med varandra”

Under sina 73 allsvenska matcher för ÖSK växte Filip Rogic ut till en stor publikfavorit innan han flyttade till Ryssland i början av september i fjol. Men under torsdagen kom beskedet att han brutit kontraktet med sin ryska klubb FC Orenburg.

Direkt var det säkerligen många ÖSK-supportrar som hoppades på att få se ännu en återkomst efter att Nahir Besara återvände till klubben under förra veckan. Men på ÖSK:s manager Axel Kjäll verkar chanserna för en Rogic-comeback vara ganska små, åtminstone just nu.

– Det är jättesvårt att svara på. Just nu har vi en väldigt, väldigt bra trupp och jag är nöjd med truppen. Vi har också en ganska stor trupp. Fönstret stänger om ganska kort tid och för honom handlar det nog om att komma tillbaka till Sverige och att landa i det. Sen får vi se hur framtiden ser ut och hur läget är vid nästa transferfönster.

Vad har ni haft för kontakt sedan han lämnade?

– Vi har haft lite kontakt och jag har textat lite grann. Det är alltid spännande när spelare lämnar för nya kulturer och höra hur de jobbar och framförallt hur han upplever att det är. Vi pratade en hel del under hösten och det har fortsatt under vintern och sen var han här och tränade med oss. Under våren har vi också hörts från och till. Det har varit en speciell situation i världen och då vill man höra hur folk som är i andra länder mår, så vi har hållit kontakt.

Det extrainsatta transferfönstret stänger redan nu under lördagen, men Kjäll räknar ändå med att man kommer att ha kontakt innan deadline passeras.

– Vi kommer absolut att prata med varandra, men fönstret stänger så snart. Det handlar för honom om att få komma hem till sin familj. Sen är Eskilstuna inte långt härifrån och han har många vänner kvar i laget, så jag är inte överraskad om han dyker ner på någon träning och hälsar på.

Att Rogic är en spelare som Kjäll gärna ser i ÖSK-tröjan igen råder det dock inga tvivel om.

– Det är mycket osäkert generellt rent ekonomiskt för alla lag i allsvenskan och även hur det kommer att bli framåt. Men om man bara kollar på hans kvaliteter som spelare och människa, så är det en spelare som jag gärna någon gång ser i ÖSK i framtiden och så tror jag att många supportrar känner också.

Rogic spelade elva matcher för Orenburg i den ryska ligan och noterades under dessa för ett mål och två assist.