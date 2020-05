Rökare gör balkongen obrukbar

Öbo och andra fastighetsägare! Läs debattartikel den 27 april som överläkare Matz Larsson skrev. Så sann!

Att som ickerökare i hela sitt liv tvingas ta del av cigarettröken grannen under oss blåser ut i täta intervaller dygnet runt är en terror. Vi valde denna fina suterränglägenhet för dess läge, med balkonger mot söder på våning tre och fyra. Vi älskar att sitta ute på våra balkonger, vår, somnar, höst, äta, läsa, sola, umgås, vila. I fyra år hann vi njuta innan de nya grannarna under oss flyttade in. Vi kan nu inte ens ha balkongdörrarna öppna varma fina dagar, röken från balkongen under oss sugs direkt in i vår lägenhet, då det är självdrag i dessa hus.

Hur kan det vara rökförbud på alla matställen, jobb, affärer, men inte i sitt eget hem trots att man inte själv röker? Snälla – inför rökförbud både i era lägenheter och balkonger! Skicka gärna också ut en uppmaning till era hyresgäster att söka hjälp med rökavänjning, för att ni värnar om alla era hyresgästers hälsa. Eller hur?

Birgitta Larsson

Öbo- bo i Vasastan, Örebro