Rondellbygge startar i Nora

Att bygga rondell har det länge funnits planer på. Trafikläget är besvärligt vid in- och utfarten till ICA Supermarket och Windahls bil längs vägen in mot Nora. Det är mycket trafik och den bästa lösningen är att bygga en rondell tycker kommunen. Det har också gjorts en detaljplaneändring och kommunen har köpt in det aktuella vägavsnittet av Trafikverket.

Rondellen ska höja säkerheten och öka framtida framkomlighet i området, skriver kommunen i pressmeddelandet. Arbetet kommer att påverka trafiken och trafikanter ombeds att om möjligt välja en annan väg.

Infarten till ICA Supermarket och Windahls bil är öppen under byggtiden arbetet kommer pågå under hösten 2021, med start under vecka 35.

