Ronja nekades jobb på grund av sina läppar – men svårt få rätt i DO: ”Fallet är inte unikt”

Efter mammaledigheten sökte Ronja Jakobsson jobb på ett hemserviceföretag i Örebro kommun. Men svaret hon fick på sin ansökan var allt annat än positiv.

“Av ren erfarenhet har vi bestämt oss för att inte anställa någon med konstuppblåsta läppar. Erfarenheten är att en sån inte tar jobbet på allvar. Ingen arbetsmoral”, stod det i mejlet som Ronja fick från företaget.

För Ronja Jakobsson kom det här som en chock. Hon kan inte se att hennes läppförstoring har något med hennes arbetsmoral att göra. Det är skrev NA om på torsdagen.

Fallet har nu anmälts till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Men chansen att Ronja Jakobsson ska få rätt är inte speciellt stor. Just utseendet faller nämligen inte in under någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

– Vi brukar inte uttala oss om saker vi inte utrett men man kan säga att för att det ska vara diskriminering måste det hamna under de kriterier som skyddas av lagen, säger Clas Lundstedt.

De sju kriterierna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Men trots att utseende inte ingår i de här kriterierna så är det ofta som DO får sådana anmälningar. Speciellt vanligt är det i jobbsammanhang.

– Ja, det händer, det kan vara tatueringar eller övervikt. Det här fallet är inte unikt, säger Clas Lundstedt.

Har det funnits något fall där man ansett utseendet vara grund för diskriminering?

– Nej, vad jag känner till har man aldrig någonsin utrett en sådan situation där man sett att det funnits en koppling till diskrimineringsgrunderna, säger Clas Lundstedt.