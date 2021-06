Ronja nekades jobb på grund av sina läppar – nu talar städföretagets ägare ut: ”Jag kom till en gräns”

För en vecka sedan kunde NA berätta om Ronja Jakobsson som hade sökt jobb på Fagers hemservice i Örebro. Ronja hade gjort en läppförstoring och det syntes tydligt på bilden hon skickade med i ansökan. Men istället för att bara få ett “tack för visat intresse” så skrev Yvonne Fager i ett mejlsvar att hennes erfarenhet är att en person som förstorat läpparna inte har någon arbetsmoral och inte tar jobbet på allvar.

Det här reagerade Ronja Jakobsson starkt på. Hon lade ut mejlkonversationen på sin Facebook. Sedan skrev NA om det och en rad andra tidningar.

Då ville Yvonne Fager inte ge någon kommentar till media. Men nu har hon tagit kontakt med NA för att ge sin version.

– Vi har fått väldigt mycket hatmejl. Jag vill inte i ordalag återge vad de skriver då de använder väldigt hemska uttryck. Men det finns också oerhört många som är positiva. De menar att det är på tiden att det äntligen är någon som vågar säga ifrån.

Men varför uttryckte du dig så hårt mot Ronja? Kunde du inte bara ha svarat “tack, men nej tack”?

– Jag vet inte hur jag skulle kunnat säga det snällt.

Ändå var du tvungen?

– Ja, jag kom till en gräns. Det är ju så synd. De här tjejerna är ju så söta ändå, och så gör de det här med sina läppar. De blir ju inte snyggare precis.

– Det har inget med Ronja som person att göra. Det hade kunnat vara vem som helst. Det blev helt enkelt för mycket.

Yvonne Fager berättar att hennes företag finns på Arbetsförmedlingens hemsida. De söker arbetskraft och får många svar. Alla måste skicka med en bild.

– Väldigt många tjejer har gjort läppförstoringar och läpparna är det enda man ser. Det har gått över styr. Det är så mycket utseendefixering. Till slut var jag bara tvungen att säga som det är.

Men har man verkligen sämre arbetsmoral om man gjort en läppförstoring?

– Ja, det är i alla fall vår erfarenhet. Vi har haft personal som haft förstorade läppar och det har inte gått bra. De lägger så mycket fokus på sitt utseende att det går ut över arbetet och kan skicka sms på morgonen att de inte kan jobba. Eller så kommer de på att “det här är inte min grej” efter bara några få städpass.

Är du lika mycket emot läppförstoringar som ansiktstatueringar och piercing?

– Ja, vi vill inte skicka någon till våra kunder som är utspökad, det inger inget förtroende och blir därmed inget bra ansikte utåt. Det gäller också alldeles för djupa urringningar.

Yvonne Fager menar att någon behöver sätta ner foten och säga som det är, att ingreppen gör att personen i fråga får det svårare att få ett jobb. Och hon hoppas att det här kan starta en debatt som gör att unga tjejer slutar göra ingrepp på sin kropp.

Bakgrund:

►Den 16 juni berättade NA om Ronja Jakobsson som sökte städjobb men nekades eftersom hon hade gjort en läppförstoring. Flera andra tidningar skrev om händelsen och den fick stort genomslag.

►Fallet anmäldes till DO, Diskrimineringsombudsmannen. Den 17 juni hade vi en artikel som förklarade att även om fallet inte är prövat så är det liten chans att Ronja får rätt. Utseende går nämligen inte in under någon av de sju kriterierna för diskriminering enligt lagstiftningen.