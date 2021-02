Rörigt vid va-arbete i Åsbro

Utförandet av rörbytet i Åsbro är under all kritik.

Stora mängder byggavfall i våra privata trädgårdar utan inhägnad så barnen inte kan vistas fritt och leka i snön, även detta utan att kommunicera ut ordentligt till oss boende. Sen till det stora problemet, nämligen att vatten är temporärt inkopplat i oisolerade rör ovan mark vilka fryser nu vintertid när det förekommer kallgrader.

Sedan julhelgen har rören frekvent frusit här, då var det bara -5 grader när det började och fortsätter gör det nu när kvicksilvret närmare sig -20. Detta medför utöver störningen att man inte har rinnande vatten att man får flera kostnader som uppstår. Bilresor till närliggande kommuner för matlagning, WC besök och dusch. Dessutom så är flertalet hus uppvärmda med ved eller pellets pannor vilka ej är godkända att elda i om ej kommunalt vattentryck finns för nödkylning vid eventuell överhettning. Att istället gå på elpatron under årets kallaste månader är ingen ekonomisk höjdare. Lars på Askersunds kommun VA avdelning kontaktades angående kostnaderna och rimlig ersättning blev det inte tal om. Inte ens kostnadsfritt vatten kunde de erbjuda under byggtiden. Vi fick istället betala full taxa även för de dagar som vatten saknats här ute.

Någon måste ta ansvar så vi får någon form av rimlig ekonomisk kompensation nu när man valde att göra arbetet utan adekvata åtgärder för att förhindra frysning mitt i vintern! Är det okunskap eller pengar som ligger bakom fusket med omledningen?

”Vi boende på Skogs- och sjövägen är trötta på alla orimliga störningar som uppstått”

Åsbro

Svar direkt:

Vi beklagar de störningar som uppstått i samband med arbetet med lednings nätet. För att säkerställa att ledningsnät för vatten- och avloppsförsörjning håller på lång sikt och inte riskerar plötsliga brott och läckage finns en planering för att förnya och renovera ledningarna. Behovet av förnyelse är stort och prioriteringar sker utifrån ledningars ålder, material och tidigare kända problem. För att förenkla förfarandet och minska störningen sker en metodutveckling inom området och i detta arbete har den gamla ledningen använts för att föra in en ny ledning i. Detta medför att ett antal hål grävs upp längs sträckan istället för att gräva ett långt och djupt schakt längs hela ledningssträckan.

Under det att arbete med ledningsnätet pågår medför det tyvärr störningar för abonnenter och för framkomligheten i området. VA-huvudmannen i Askersund försöker så långt som möjligt minska störningen och vi ber om abonnenternas tålamod under tiden arbete pågår. Arbetet på Skogs- och Sjövägen avslutas under v6 och alla abonnenter har då åter fungerande vatten och avlopp. Fortsatt arbete med att återställa efter grävning kommer att ske i vår. En reducering av förbrukningsavgiften kommer att ske i efterhand.

Susanne Jarl

teknisk chef, Askersunds kommun