Rosamund Pike svindlar ensamma, äldre kvinnor: ”Satir om den amerikanska drömmen”

I filmen spelar Rosamund Pike Maria, en kvinna som satt i system att leta upp äldre, ensamma kvinnor och att genom manipulationer få dessa att bli diagnostiserade som dementa och inlåsta på en institution.

Därefter svindlar Maria och hennes partner sina offer på alla deras pengar och ser till att sälja deras hus och andra tillgångar.

Allt går bra, ett korrupt system hjälper henne att tjäna stora pengar – fram till den dag då hon väljer fel offer.

– Om vi hade skildrat det ur offrets synvinkel hade det blivit alltför tragiskt. Nu berättas det ur förövarens synvinkel, och har blivit en satir om den amerikanska drömmen, säger Rosamund Pike i en videointervju.

– J Blakeson, som har skrivit och regisserat, läste om liknande fall och tyckte det var så avskyvärt att det borde gå att göra en film om det. En svart komedi om hur människor utnyttjar välfärdssystemet, hur USA alltid applåderar dem som är rika och struntar i hur de har blivit det, fortsätter hon.

Maria är inte en person som man som åskådare tycker om. Kan Pike själv gilla henne?

– Jag tänker inte så. I dagens värld blir vi tillsagda att vi alltid ska tycka om oss själva. Men det viktiga är att förstå vad det är människor vill och hur de motiverar detta.

Skådespelaren, som nyligen tilldelades en Golden Globe för rollen, hittade på en egen bakgrundshistoria för sin rollfigur.

– Det var viktigt för mig. Vad är det som gör att hon känner att hon alltid måste vinna, vad är det som gör att hon känner att hon måste vara rik? Hon har många osympatiska drag, men hon är kul att se på. Men jag kan inte be att publiken ska sympatisera med henne, då tappar man tråden.

Rosamund Pike berättar att hon visat "I care a lot" för vänner som skrattat samtidigt som de skämts över det.

– Det är en humor som får dig att rygga tillbaka. Det är en komplicerad cocktail. Skrattet gör att du klarar av att se på dessa i grunden vidriga människor.

Gunnar Rehlin/TT

*

Fakta: Rosamund Pike

Ålder: 42.

Bor: I London med sin make, affärsmannen Robie Uniacke.

Tidigare filmer: "Die another day", "Stolthet och fördom", "Wrath of the titans", "Jack Reacher", "The worlds end", "Gone girl" med flera.

Aktuell: "I care a lot" (strömmas på Amazon Prime Video). Hon vann en Golden Globe för rollen.