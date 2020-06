RÖSTA: Här är finalisterna i Talangen live – ”De får säga ifrån om jag kommer med dåliga idéer”

Med en blinkning åt den klassiska Örebrotävlingen Talangen som fyllde Brunnsparken somrarna 1980 till och med 2012, startade NA tillsammans med See us live den digitala musiktävlingen ”Talangen Live 2020”. Ett sätt att fortsatt se till att det finns ett musikliv i Örebro trots att coronaviruset stängt ner alla livescener denna vår.

Priset till den som vinner tävlingen är att få spela på Live at heart, göra en streamad livekonsert på See us live samt vara förband åt någon av Kulturaktiebolagets artister.

Nu har juryn gått igenom alla era inskickade bidrag och valt ut fem finalister. I dag inleds omröstningen som avslutas om två veckor, den 26 juni.

Här är finalisterna:

► Surfing the orbit – ”Cinderella”

Bandet består av Robin Lundahl, sång och gitarr, Wictor Helgesson, bas och stämsång, Henrik Westberg, gitarr och stämsång, och Johan Marberg, trummor och shaker.

– Jag brukar säga att vi spelar alternativ rock, men det är ganska brett. Egentligen om vi ska bena ut vad det är vi håller på med så skulle jag säga att det är arenarock blandat med punk ock och lite surf, säger Robin Lundahl och tillägger:

– Det är väldigt svårt att sätta fingret på.

► Jasse – ”Bonnie n Clyde”

Jasmin Karlsson med dansarna Elina Barsom och Gelila Habteab från Tropical Mix, en del av KFUM:s danssatsning Massive community.

– Den här låten handlar om en väldigt destruktiv relation jag levde i, som ledde till att jag blev tvungen att fly med mitt barn för åtta år sedan, säger Jasmin Karlsson som jobbar som musikledare här i Örebro men som också varit förband till musiker som Linda Pira och Ken Ring.

– Det är häftigt att få dela scen med så etablerade artister.

► Big tops – ”Big tops and freakshows”

Johan Sandström och Malin Sandström, från Lindesberg.

– Det här är en låt som jag skrev för jättelänge sen. Den handlar om två personer och ett förhållande som inte riktigt funkar, om en längtan till något bättre eller en längtan efter att kunna hjälpa varandra, säger Johan Sanström och beskriver det som en lugn ballad i visstuk.

► Crash the holiday – ”Dont let me drown”

Bandet, som kommer från Kumla, består av Ronya Hakonsson, sång, Benito Skarp, bas, Adrian Rehnberg, gitarr, Adam Oksanen, bas, och Max Karlsson Oksanen, trummor.

– Innan jag blev med i bandet skulle jag säga att de spelade klassisk rock, eller ”gubbrock”. Men när jag gick med snackade vi ihop oss om att gå ifrån det och göra något lite roligare – vi vill ta oss lite mer åt det poppunkiga hållet, säger Benito Skarp och medger att han som gruppens nyaste medlem har gått in och pekat med hela handen.

– Hittills har det fungerat men de får säga ifrån om jag blir för mycket diktator eller om jag kommer med dåliga idéer.

► Mikael Collin – ”I give my heart”

Mikael Collin har spelat musik på fester och restauranger i många år men den senaste tiden har han utvecklat sitt musikintresse och börjat skriva och producera sina egna låtar.

– Den här låten handlar om hur man som troende har möjligheten att vara en stund med Gud, det kan vara en stund av tystnad i en kyrkbänk eller i en mer popig kyrka – men just att ha alternativet att man kan vara med Gud är en skön känsla, säger han.

Nästa vecka kommer en närmare presentation av var och en av finalisterna.

Juryn som tagit fram finalisterna består av:

► Karin Wistrand, sångare i Lolita pop och Jeremias Session Band.

► Tim Larsson, låtskrivare och musikproducent som haft 22 låtar med i Melodifestivalen.

► Sandra Bandick, City Örebro och dj i Kir Royal.

► Sofia Gustafsson, kulturchef på NA.

► Jon Miljon, musikproducent och hiphopare.

► Björn Lycklig Wallgren, initiativtagare till See us live och manager på Kulturaktiebolaget.