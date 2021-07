Runarsdottir räddade allt – när Kif chockade serieledarna: ”Det var en otrolig laginsats”

Det var inte mycket som talade för Kif Örebro när Rosengård gästade ett soldränkt Behrn arena på lördagseftermiddagen. Hemmalaget Kif kom från fyra raka förluster och ett gjort mål, vilket var ett självmål.

Rosengård å andra sidan kom till spel som serieledare efter fyra segrar på de fem senaste matcherna. Däribland seger mot huvudkonkurrenten Häcken och hela 0–7 i mötet med AIK.

Som väntat tog bortalaget tidigt hand om bollen och satte tryck. Kif ställde sig tidigt lågt och stod emot Rosengårds första anfall.

Trots ett massivt tryck i matchinledningen och första halvlek så stod Kif emot och hade 0–0 med sig in i paus. Så mycket egna chanser lyckades man dock inte skapa.

I den andra halvleken följde sedan en anstormningen som heter duga. Hemmamålvakten Cecilia Rán Runarsdottir fick göra räddning på räddning och storspelade matchen igenom-

När visslan gick för full tid följdes den av ett massiv jubel från de 337 personer som tagit plats på läktaren.

– Det var en otrolig laginsats. Alla sprang, alla fajtades, därför förtjänade vi poängen idag, säger Runarsdottir efter matchen.

Med tanke på det bristande försvarsspelet i matchen mot Linköping var det inte speciellt konstigt att Kif Örebro försvarade sig lågt matchen igenom. Speciellt med tanke på motståndet.

Speciellt bra var som sagt målvakten Cecilia Rán Runarsdottir Rosengård hade tolv avslut i matchen, åtta på mål. Trots det lyckades Runarsdottir hålla stängt och ge Kif Örebro en poäng.

– De är högsta kvalité. De har otroliga spelare på alla positioner men som du såg är vårt lag så bra och vi känner varandra så bra så vår laginsats förtjänade poängen idag, berättar Runarsdottir.

Är det någon skillnad i hur du förbereder dig inför match vanligen mot hur det är mot motstånd som Rosengård?

– Nej, jag förbereder mig själv på samma sätt inför alla matcher. Det spelar ingen roll vilka man möter, du måste alltid vara redo för skott eller inlägg.

Runarsdottir kom till Kif Örebro och Sverige inför säsongen när Moa Öhman skadade sig och blev borta hela säsongen.

Hur har första tiden i Sverige och Kif Örebro varit?

– Det har varit väldigt bra och utmanande. Jag gillar laget, vi är som en enda stor familj här. So far so good.

För den 17-årige Runarsdottir är det en stor omställning att byta den isländska fotbollen till den svenska. Även om målvaktslöftet visade i matchen mot Rosengård att hon kan prestera även på den allra högsta svenska nivån.

– Självklart är spelstilen här lite annorlunda mot vad jag är van vid. Jag försöker bara anpassa mig, göra mitt bästa och förhoppningsvis ta med det ut på planen. Det tycker jag att jag gjorde idag.

Hur går ni vidare efter det här?

– Vi använder oss av den här fina insatsen för att förbereda oss för nästa match. Nu firar vi poängen även om vi ville ha tre poäng, och imorgon fokuserar vi på den sista matchen innan uppehållet, avslutar Runarsdottir.

Cecilia Rán Runarsdottir

Kif Örebro – Rosengård

Mål: –.

Varningar, Kif: Emilia Pelgander, Carly Wickenheiser, Cecilia Rán Runarsdottir. FCR: Stefanie Sanders.

Domare: Kastriot Gerxhaliu.

Publik: 337 personer.

FC Rosengård

Angel Mukasa (MV) – Nathalie Björn, Emma Berglund, Glodis Perla Viggosdottir, Katrine Veje – Hanna Bennison, Caroline Seger (K), Ria Noora Minerva Öling (75) – Fiona Brown (67), Anna Anvegård (67), Olivia Schough.

Ersättare

Stephanie Labbé (MV-res), Mimmi Larsson (67), Charlotte Grant, Stefanie Sanders (75), Matilda Eriksson Kristell, Athinna Persson Lundgren, Sanne Troelsgaard (67).

Kif Örebro:

Cecilia Rán Runarsdottir (MV) – Frida Abrahamsson (K), Sanna Kullberg, Elli Pikkujämsä, Berglind Ros Augustdottir – Nathalie Hoff Persson, Emilia Pelgander (75), Carly Wickenheiser, Sara Lilja Vidlund (64), Anna Sandberg (75) – Dessislava Dupuy (64).

Ersättare

Tove Enblom (MV-res), Olivia Mattsson, Alma Nygren (75), Karin Lundin (64), Heidi Kollanen, Sophia Redenstrand (75), Wilma Öhman (64).