Rusket fortsätter under helgen – här är prognosen för kommande perioden: "Se om man känner igen solen"

Det har inte gått långa stunder under de senaste veckorna mellan regnskurarna. Lågtryck efter lågtryck från Brittiska öarna och Nordsjön har snurrat in över Sverige och släppt sitt blöta innehåll över oss. Kommande helg ser inte att bli något undantag.

– Nej, i natt kommer ett nytt nederbördsområde in, och det ser ut att ge kraftigt regn. På lördagsmorgonen ligger molnen kvar och något regn kan förekomma. Lite varmare luft har kommit in och vi kan räkna med 10 till 12 grader, säger Per Holmberg, meteorolog på vädertjänsten Stormgeo.

Natten till söndag är det dag igen – ett nytt regnområde drar in över länet. Området ger ihållande regn under stora delar av dagen och temperaturen bli något lägre, mellan 5 och 7 grader.

Under början av nästa vecka kan man räkna med något mer uppehållsväder.

– Det verkar fortsatt vara mycket moln på himlen, men det här väderläget med regn efter regn verkar ha nått sitt slut. Nu verkar något varmare luft åter komma in.

Under tisdag och onsdag ser det till och med ut att finnas vissa solchanser och temperaturen landar på 10-12 grader.

– Det verkar inte vara något tydligt högtryck, men färre lågtryck. Vi får väl se om man känner igen solen när den väl kommer, säger Per Holmberg.

