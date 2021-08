Rusning efter hundar i Örebro – varning för oseriös avel: ”Köp inte vad helst”

Under pandemin har alltfler blivit hundägare, i Örebro län registrerades 1043 fler hundar 2020 jämfört med 2019. En markant ökning som fortsatt även i år. I juli registrerades drygt 8200 hundar nationellt, en ökning på ungefär 20 procent jämfört med samma månad under fjolåret.

Att efterfrågan på hundarna ökat innebär att uppfödarna inte längre hänger med, vilket medför stora risker för aveln – och hundarnas mående. Det menar Sussie Salama och Sofia Andersson som tillsammans driver hunddagiset Hundforum i centrala Örebro.

– Det finns tyvärr personer som ser chansen att tjäna pengar när efterfrågan är så hög, men med bristande kunskap avlas det fram hundar som inte är friska och sunda, säger Sussie Salama som tillsammans med Sofia Andersson driver hunddagiset Hundforum.

– Köp inte vad helst utan kolla noga på vad du köper innan. Man bör inte gynna den marknaden, understryker Sofia Andersson.

På hunddagiset Hundforum, där ungefär 30 hundar går, vittnar personal om ett ökat tryck på platserna. Att många hör av sig inför hösten, tror de beror på att allt fler nu går tillbaka till ens arbetsplats, efter en längre period med hemarbete.

– Just nu får vi in förfrågningar nästintill dagligen. Det har varit många under hela året som hört av sig om plats inför hösten, men nu är det mer än någonsin, säger Sofia.

Att bli hundägare medför ett stort ansvar och uppmanas därför vara ett eftertänkt beslut.

– Många har under pandemin tyckt det varit perfekt att bli med hund där och då, men det kommer med ett stort ansvar, säger Sussie.

– Därför kan vi nu se många som vill lämna tillbaka sina hundar. Det har passat i vardagen under pandemin, men de har inte planerat för de övriga 15 åren, säger Sofia.

Det ökade trycket på hundar är däremot ingenting nytt. Ser man till en femårsperiod har ökningen varit konstant i länet och 2017 var ökningen än mer än under pandemin – då registrerades 1453 nya hundar jämfört med 2016.

Att alltfler längtar efter en fyrbent vän är dock ingen chock för Sussie och Sofia, som älskar sitt jobb. Sussie har drivit hunddagiset i drygt 20 år, vilket kan ses som ett kvitto på att hon uppskattar sin vardag bland hundarna.

– Det finns bara positivt att säga om det här jobbet. Vi får motion och kärlek från dessa hundar hela dagarna, det är helt fantastiskt, säger Sussie.