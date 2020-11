Rymling åtalas efter vansinnesflykt genom Örebro: ”Flera personer var tvungna att kasta sig åt sidan”

Den 19-årige mannen rymde tillsammans med en kumpan under vapenhot från ett ungdomshem i Skåne i somras.

I slutet på september fick en civil polisbil syn på rymlingarna när de färdades i en bil i Örebro.

"Första stoppförsöket görs vid Nerikes Brandkår. Bilen fortsätter Adolsbergsvägen söderut utan att visa någon tendens till att stanna", skriver polisen i en rapport efteråt.

Civilpolisen tog upp jakten på bilen och flera patruller anslöt. Färden gick över stora delar av Örebro.

"Detta i mycket hög fart och fara för andras liv och hälsa", skriver polisen.

Även en mc-polis deltog i jakten på bilen. När bilen åker mot Varbergagatan tvingades vuxna och barn kasta sig åt sidan för att undvika att bli påkörda.

När färden gick in mot Väster lyckades polisen stänga in bilföraren. Bilen backade då rakt in i en av polisbilarna. Motorcykelpolisen hoppade av sitt fordon och sprang fram till bilen.

"Jag slår sönder sidorutan på bilen och öppnar dörren. Jag skriker till föraren att han skall ge sig", skriver mc-polisen i en rapport och fortsätter;

"Jag tilldelar föraren ett distraktionsslag i ansiktet. Föraren fortsätter att gapa. Jag ser inte hans händer varpå jag tilldelar ett slag till mot hans ansikte. Förarens glasögon flyger iväg".

Den 19-årige mannen greps av polisen. Även mannens kumpan, som sprungit från bilen, kunde snart fångas in.

I polisförhör erkänner 19-åringen grov vårdslöshet i trafik, grov olovlig körning, rattfylleri och ringa narkotikabrott.

"Jag ville komma bort från polisen", förklarar 19-åringen i förhör.

Mannen berättar att han körde alldeles för snabbt.

"Ja, jag blev nervös och orolig att jag skulle köra på någon", säger han.

Den 19-årige mannen var 16 år när han på nära håll sköt två bröder i Markbacken på hösten 2018. Enligt tingsrätten hade de båda mordförsöken "karaktären av avrättningar".

Han dömdes till fyra års sluten ungdomsvård och avtjänade sitt straff på Råby ungdomshem i Skåne när han fritogs under vapenhot 19 augusti i år.

Nu åtalas mannen vid Örebro tingsrätt för vansinnesflykten genom staden. Enligt åklagaren har han "i sin körning varit grovt oaktsam och visat uppenbar likgiltighet inför andra människors liv och egendom".