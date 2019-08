Rysaren i natt – Chris Kläfford kan röstas vidare till semifinal i America Got Talent: ”Jag är rädd att jag kommer att vakna snart”

Tidigt på onsdagsmorgonen, svensk tid, var det dags för lindesbergaren Chris Kläfford: Kvartfinal på The Dolby Theatre i Los Angeles i America Got Talent. Han sjöng sin egen singel "Cold at the Altar", som han släppte i våras.

Det blev blandade omdömen från juryn där till exempel den ofta kritiske Simon Cowell inte var särskilt imponerad.

”Jag är rädd att jag kommer att vakna snart”, skrev Chris Kläfford på Twitter efter framträdandet.

Men det är inte juryn som bestämmer. Publiken avgör om Chris Kläfford ska gå vidare i tävlingen. På onsdagskvällen, amerikansk tid, börjar röstningsshowen.

De amerikanska Kläfford-fansen hyllar honom på sociala medier: ”Drömmen är verklig. Var inte rädd att vakna”, ”Du gav mig gåshud”, ”Du måste turnera”, ”Du är underbar”, ”De andra sjunger ju bara sånt som andra redan sjungit”, ”Den enda sångare jag vill ska vinna hela tävlingen”.