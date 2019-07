Ryssen dominant segrare – då hyllar han GP-tävlingen i Hallstavik: ”I dag var banan riktigt bra”

Det var Emil Sayfutdinovs kväll från början till slut när Speedway GP intog Hallstavik och HZ Bygg Arena på lördagskvällen.

Ryssen inledde med två raka heatsegrar, och när kvällen var till ända var det också han som stod högst upp på prispallen, efter att ha kört ifrån Martin Vaculik, Maciej Janowski och Rospiggarnaföraren Max Fricke i finalen.

– Det känns fantastiskt. Jag behövde den här segern. Det var viktiga poäng i dag, säger Sayfutdinov till Sporten efter segern.

Och det var inte bara en seger för Sayfutdinov. De 17 poängen han körde in i Hallstavik på lördagen var den näst högsta noteringen i en deltävling den här säsongen. Den framgången gjorde dessutom att han gick upp i delad VM-ledning på 47 poäng, tillsammans med Patryk Dudek och Leon Madsen.

– I kväll var alla heat ganska bra för mig, oavsett var jag startade. När jag inte vann starten så hade jag bra fart och kunde passera andra förare. Det var bra fart i banan. I finalen startade jag på yttern, inte så bra, men jag är van vid ytterbanan och tog mig förbi Martin (Vaculik).

– Nu har jag samma poäng som Dudek och Madsen, så jag är väldigt glad och taggad över det. Nu ser jag fram emot nästa tävling så är det bara att fortsätta köra, och förhoppningsvis fortsätter det bra.

Under fredagen blev nog en del oroliga kring hur banans skick egentligen skulle vara, när arrangörerna tvingades ställa in kvalet efter att en hel del regn fallit under dagen. Men allt som allt var Emil Sayfutdinov ändå mycket nöjd med arrangemanget i Hallstavik.

– Banan var i riktigt bra skick i dag, trots att träningen och kvalet blev inställt i går. Det är sånt som händer för oss, men i dag var banan riktigt bra.

Hur mycket påverkade det att träningen i går ställdes in?

– Egentligen ingenting. Det var bättre att ställa in, eftersom det fortfarande regnade och var rätt kallt. Det var bättre att de ställde in och förberedde banan bra för i dag.