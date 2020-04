Så agerar Lif Lindesberg under coronakrisen – permitterar alla och tränar utomhus: ”Likviditeten är jättetuff”

Lif Lindesberg drabbas hårt av coronapandemins ekonomiska effekter.

Nu korttidspermitterar klubben alla sina spelare, ledare och personal – och ställer in kostsamma aktiviteter.

Samtidigt sker all träning just nu utomhus.

– Jag tror att vi ska utgå från att vi får köra handboll på gräsplaner ett bra tag framöver, säger klubbchefen Ricky Axarp Nordahl.