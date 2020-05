Så blir ÖSK:s årsmöte i coronatider – när viktiga damfotbollsbeslutet ska klubbas: ”Ingen möjlighet att närvara fysiskt”

Bara ”mötesfunktionärer, föredragande personer och klubbrepresentanter”, som föreningen själv uttrycker det, kommer att få finnas på plats när ÖSK på torsdag håller föreningsstämma i ÖSK Fotboll och bolagsstämma i ÖSK Elitfotboll. Mötena kommer i stället att sändas öppet via Youtube.

”Då fysiska möten i nuläget ska begränsas så har ÖSK:s styrelse beslutat att årsmötena endast kommer sändas digitalt, och således har medlemmar och aktieägare ingen möjlighet att närvara fysiskt på mötet”, skriver klubben.

För att medlemsdemokratin ändå ska fungera har ÖSK på sin hemsida nu publicerat en fullmaktshandling som var och en av de nästan 3 000 medlemmarna kan skriva ut och överlämna till Willy Höglund, som är ordförande i klubbens medlemsutskott och som kommer att agera ombud på årsmötet åt alla medlemmar som så vill. ”Om du inte har skickat in en fullmakt kommer det inte finnas någon möjlighet att rösta på mötena”, skriver klubben. Det ska däremot gå bra att ställa frågor under mötenas gång, via e-post. ”Vår ambition är att svara på så många frågor som möjligt, men vi reserverar oss för att vi av tidsskäl kan sålla bort vissa frågor om de är av allmän karaktär som inte direkt har en påverkan på årsmötet. Den typen av frågor kommer vi försöka besvara i andra forum.”

I fullmaktshandlingen finns 19 punkter för medlemmarna att ta ställning till – enkelt uppspaltade ja- och nej-frågor. Bland dem finns viktiga men rutinmässiga frågor som ”godkännande av dagordning” och beslut om ansvarsfrihet och medlemsavgift. Dessutom föreslås klubbikonen Fredrik Nordback, Spotify-vd:n Jenny Hermansson och Örebro kommunstyrelses förre ordförande Staffan Werme som nya ledamöter i styrelsen.

Men det största beslutet som medlemmarna nu får ta ställning till handlar om att lyfta in ÖSK Söders dam- och F17-lag i ÖSK Fotboll, som tidigare bara haft herr- och pojklag. Ett förslag från ÖSK:s styrelse som föregåtts av en utredning av flera alternativ, där en hopslagning med Kif Örebro var ett av alternativen som förkastades. Nu är det långsiktiga målet, utstakat i ett strategidokument som publicerats inför årsmötet, ”att ta SM-guld både på dam- och herrsidan” medan ”målsättningen på kort sikt är avancemang upp i elitettan”.

Direkt efter föreningens stämma hålls bolagsstämman för ÖSK Elitfotboll, dit aktieägarna på samma sätt får rösta via fullmakt. Föreningen har dock en majoritet av rösterna i bolaget, så det är inte sannolikt att det blir ”nej” på någon av de tio punkterna de övriga aktieägarna, som Höglund också kommer agera ombud åt, får tycka till om.

ÖSK:s årsmöten skulle egentligen ha hållits den 12 mars, men sköts upp på grund av coronapandemin. Inför det ursprungliga datumet avslöjade NA bland annat att ÖSK skulle ha gått med nästan fem miljoner i förlust 2019 om det inte varit för 15 lokala företag som gick in och täckte upp för fyra av dem. Resultat- och balansräkningen ska också fastställas på årsmötet.

Bolagsstämman startar 17.30, föreningsstämman 18.15.