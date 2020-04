Så blir vädret i valborg – och första dagarna i maj: ”Kan tryckas tillbaka in över länet”

De senaste två nätterna har varit klara och kalla – länsborna har vaknat till frostvita gräsmattor. Men någon mer nattfrost ser det inte ut att bli den kommande perioden.

– Nu ser det ut att bli en mer molnig period med fuktig luft. Så natten mot fredag och natten mot lördag ser vi snarare ut att kunna få en del dis och dimma, säger Lasse Rydqvist, meteorolog på Stormgeo.

Så här blir vädret på valborg och under helgen:

Torsdag - valborgsmässoafton: Molnigheten ökar under dagen. Ett regnområde når västkusten under dagen och rör sig åt nordost. Sent i kväll når det Örebro län. Innan dess kan det vara lite blåsigt. Temperaturen når 7-8 grader.

Fredag: Lite skurar hänger kvar över de norra delarna av länet. Regnområdet ligger kvar öster om Örebro, och delar av det kan beröra länet i form av skurar. Senare på fredagen kan regnområdet tryckas tillbaka in över vår region. Temperatur: 5-6 grader.

Lördag: Varmare luft kommer in. Temperaturen kan nå 11-12 grader, men det ostadiga vädret upphör inte helt. Det kan förekomma skurar även under lördagen.

Söndag: Mer uppehållsväder under söndagen. Mest växlande molnighet och en temperatur runt 13 grader.

I mitten av nästa vecka verkar väderläget stabiliseras.

Här hittar du lokala prognoser för de kommande dagarna.