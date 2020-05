Så bra kollektivtrafik som möjligt till så många som möjligt

... till Anneli Mylly, NA 19 maj.

I Örebro län har vi 12 kommuner och för mig som socialdemokrat är det en självklarhet att de och dess invånare är lika mycket värda. Ur min, liksom Region Örebro läns, synvinkel spelar det ingen roll om en länsinvånare är bosatt i Örebro, Hallsberg eller Granbergsdal utanför Karlskoga, så är värdet lika stort och lika viktigt.

Det innebär dock inte att vi kan erbjuda våra bussar och tåg till alla delar av länet under alla dygnets timmar. Det har vi inte ekonomi till. Men när vi planerar för länets kollektivtrafik gör vi det med ambitionen att erbjuda ett så bra gemensamt resande som möjligt, för så många som möjligt. För även om vi får in en del av kostnaden för kollektivtrafiken via biljettintäkter så finansieras huvuddelen, 60 procent, av vår kollektivtrafik med hjälp av skatteintäkter. Dessa skatteintäkter ska även räcka till hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och allt annat som Region Örebro län ansvarar för. Därför är det viktigt att vi spenderar våra ekonomiska resurser på ett klokt sätt, och ser till att vi får ut så mycket som möjligt av varje skattekrona.

Jag vill också passa på att besvara frågan ”Varför är det dyrare att åka kollektivt i region Örebro än att ta bilen” då den inte överensstämmer med verkligheten. Om vi bara räknar drivmedelskostnaden, ja, då kan det vara billigare att ta bilen än kollektivtrafiken på en kortare sträcka. Men räknar vi in samtliga kostnader för att äga en bil så är kollektivtrafiken nästan alltid billigare än bilen.

Vi kan ta mitt eget resande som exempel, där jag i dag köper ett månadskort mellan Örebro och Karlskoga för 1 300 kronor per månad. Skulle jag ta en bil, som exempelvis drar 1 liter per mil, 20 dagar i månaden och åka de 9 milen tur och retur skulle det kosta mig över 2 300 kronor i månaden bara i bensinkostnader (räknat på ett bensinpris på 13 kronor per liter).

Så nej, det är inte billigare att ta bilen, och då har jag ändå bara räknat på min privata ekonomi, vinsterna för klimatet är så klart mycket större än så.

Nina Höijer

Socialdemokraterna, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Region Örebro län