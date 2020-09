Så bra var årets Live at heart: ”Tänk en tid när det anses exotiskt att avnjuta livemusik”

2020 har inte precis varit ett fenomenalt år för konsert- och festivallivet. Inte för någon alls om man ska vara ärlig, men låt oss hållas i tidigare nämnda sektor. Det som började med en inställd spelning blev i ilfart ALLA spelningar och ett öde konsertlandskap bredde ut sig. Många har flyttats till 2021 med förhoppningen att situationen ska vara en annan medan andra valde den digitala vägen.

Det som gläder lite extra är det tydliga fokuset på lokala akter i år

Örebros stolthet Live at Heart valde det senare och under fyra dagar tilläts man streama flertalet spännande artister, föreläsningar och kortfilmer via nätet. Ur ett rent konsertmässigt perspektiv har den här lösningen varit rätt bespottad. ”Det är inte samma sak”, ”Känns fattigt”, ”Förstår inte poängen” och så vidare har ekat över kommentatorsfält. Och jag håller med. Det är inte samma sak, inte på långa vägar. Men i valet mellan något och inget är valet rätt enkelt. Så istället för att beklaga och sörja är det läge att stötta och delta.

Startfältet för årets festival är kanske inte lika varierat rent internationellt som tidigare år men det gör det inte mindre spännande för det. Några utländska akter dyker självfallet upp, bland annat distad garagerock från Kanada med Miesha & The Spanks samt japansk elektrojazz från omni sight, men då i form av förinspelade konserter. En bra lösning som ger mersmak.

Det som gläder lite extra är det tydliga fokuset på lokala akter i år. Allt från veteraner som Meadows, som med sina ljuva toner belönas årets Musiköra och får äran att öppna upp festivalen, till nykomlingar likt Kumlarockarna i Crash The Holiday och indiepop med en näve electro signerad Örebroaren Matilda Modigh. Det blir tydligt att vi har en otroligt varierad och pålitlig talang runtom i länet och det är kul att det tas till vara på och lyfts.

En bra skock artister i all ära, men det största guppet att ta sig över när det kommer till ett sådant här evenemang är ju att få till tekniken. Inte bara på den grundläggande nivån utan även estetiskt då ingen vill kolla på en svart scen via en fixerad kamera i tre dygn där artister avlöser varandra på löpande band. Trots fåtal väntade teknikproblem och en inte helt felfri klippstil får man ändå medge att det funkar över förväntan. Förvånansvärt bra ljud, väl placerade kameror och en mysigt lummig inredd scen gör att man köper konceptet.

Det som gör sig allra bäst i den digitala sfären detta år är utan tvekan ”diaserterna”, en kombination av dialog och konsert. Och vilka artister man fått till sedan. Moneybrother, Loney Dear och Sofia Karlsson (sistnämnda kom till sent då Slowgold ställde in) är sannerligen inget att fnysa åt. Visst, intervjuerna är lite trevande inledningsvis och bristen på publik känns av men ju längre tid det går desto mer släpper det och samtalen går in i en mer avslappnad fas. I sina bästa stunder känns det som att man smyglyssnar på två kompisar som småpratar om allt mellan himmel och jord, vilket är målet med ett sådant här upplägg. Jag hoppas inte man släpper den här formen av livesänd diasert kommande år, med eller utan Corona, då det lämpar sig utmärkt både på plats som hemma.

En och annan domedagskrönika har man ju läst på senaste, om att konsertvärlden kommer vara radikalt förändrad även efter att den här rådande pandemin syns i backspegeln. En konsertbiljett till framtida klubb- och arenaspelningar kommer ha ett bifogat kompendium med förhållningsregler, drive-in-kulturen kommer explodera över hela världen och så vidare. Jag vet inte om jag är naiv eller bara dum men jag misstror att något av det kommer hända. En trevande start efter allt är över, absolut, men inte en endaste liten del av mig tvivlar på att allt kommer återgå till det som en gång var.

Med det sagt så tror jag att vi kommer se en ökning i den digitala avdelningen. Tillgängligt för alla, ett sätt för nya band att visa upp sig, billigare och ingen risk att missa biljett är bara några av fördelarna med digital konsert. Jag tror ingen som prövat det i år, Live at Heart inkluderat, kommer släppa det helt inför nästa år utan ser det som ett lovande komplement för att bredda spelplanen ytterligare. Ett bra tillägg till ”den riktiga” upplevelsen.

Tanken har dock slagit mig; tänk om vi kommer till en tid där det anses vara ett exotiskt unikum som sker lika ofta som Halleys komet att pressa sig in i en trång källarlokal, sippa på en fisljummen dryck bland likasinnade och avnjuta livemusik på hög volym? Skrämmande tanke.

Jonathan Björklund